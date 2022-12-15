



В частном секторе Советского района Волгограда сразу несколько улиц оказались непроходимыми из-за течи неизвестного происхождения. Как рассказали ИА «Высота 102» жители улицы имени генерала Гурьева, по ул. Габышева еще с прошлой субботы течет вода, которая стекает по ул. Дворжака, осложняя выезд жителям от своих домовладений.

По словам горожан, вода бьет из-под земли на улице имени генерала Хрюкина, а потом течет веселым ручьем по другим территориям. Машины с трудом преодолевают препятствие в виде толстой наледи, которая образовалась на месте течи после прихода морозов. И то, проехать по ледяным торосам и не задеть «брюхо» легковушек удается не всем автомобилям. Мало того, вода заливает и дворы частных домов на улице Гурьева.

– Вчера мой муж, я и сын-первоклассник до ночи долбили лед, чтобы сделать канаву для отвода воды, – рассказывает Ирина, местная жительница. – Удалось даже освободить от ледяной шапки ливневку, куда, наконец, стала стекать вода. При этом куда мы только не сообщали о своей проблеме! Звонили и в концессии, и в администрацию района. Накануне оттуда пришел чиновник, посмотрел на это безобразие и развел руками. А мы со всем этим остались. Хорошо, что хотя бы в двор теперь вода не затекает.

В компании «Концессии водоснабжения» пояснили, что по ул. Генерала Гурьева, Генерала Хрюкина, Габышева, Полухина, А. Дворжака установлены технологические нарушения на сетях холодного водоснабжения.

– Все заявки от жителей приняты и в ближайшее время ремонтные бригады будут направлены к местам нарушений для ликвидации течей. В контакт-центре Концессий водоснабжения постоянно работает 8 входящих линий, все заявки фиксируются и передаются в работу, – прокомментировали в концессиях.