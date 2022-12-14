«Он сказал: "Мне надо к пацанам"»: подвигу погибшего на СВО волгоградца Ермака Данилина посвятили программу федерального канала
Общество 14.12.2022 09:50
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14.12.2022 09:50
О подвиге погибшего на СВО волгоградца Ермака Данилина рассказали накануне в передаче у Андрея Малахова на федеральном канале. Как сообщает ИА «Высота 102», в студию к известному ведущему пришли родители Ермака, его младший брат, а также сослуживцы, которые стали свидетелями гибели 20-летнего волгоградца.
Марина Данилина, мама Ермака, рассказала, что ее сын принимал участие в СВО с ее первых дней. Молодой человек решил посвятить свою жизнь армии и пошел служить по контракту. Волгоградец несколько месяцев назад получил ранение в бедро и лечился в госпитале.
- Он приезжал домой после лечения на побывку, привез мне осколок мины, который из него вытащили, и медаль «За отвагу», - вспоминает женщина. – А уже в мае мы его снова провожали. Он мог остаться, но не захотел. Просто сказал, мама, мне надо к пацанам, они меня ждут. И уехал.
Ермак погиб в октябре, спасая раненых товарищей. О его последних минутах рассказал один из его сослуживцев Иван Валекжанин. По словам молодого человека, в тот трагический день он, Ермак и еще один военнослужащий Данил в составе бронегруппы были направлены для эвакуации раненых.
- Мы с Ермаком отошли от машины метров на сто, стали оказывать первую помощь раненым, чтобы потом их транспортировать, - вспоминает Иван. – Данил остался рядом с техникой. В это время начался минометный обстрел.
Мы услышали, как Данил закричал. Побежали к нему. Нашего товарища ранило, мы его перевязали, и оттащили в безопасное расстояние. В это время снова начался массированный обстрел. Мы с Ермаком прыгнули в траншею. И тут нас накрыло. Ермак погиб сразу. А я получил сквозное ранение груди. Если бы не Ермак, нас бы с Данилой не было в живых.
По словам мамы погибшего волгоградца, у ее сына были большие планы на жизнь. Он хотел вернуться домой, жениться. Семья с трудом справилась с навалившимся на нее горем. Но близкие Ермака признаются, что гордятся родным человеком, который отдал свою жизнь за родину.
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