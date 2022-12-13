В Волгограде мать и годовалый ребенок отравились грибами

В больницу Волгограда госпитализировали 19-летнюю женщину с годовалым ребенком. Как сообщает ИА «Высота 102», мать накормила ребенка пиццей с грибами.

Как установили сотрудники ПДН, жительница Волгограда приготовила блюдо самостоятельно. При этом использовались грибы, которыми семью угостили знакомые. По имеющимся сведениям, отравление получил, кроме ребенка и матери, еще и дедушка.

По данным облздрава, на данный момент здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает.

— 12 декабря в больницу № 25 поступили ребенок в возрасте год и четыре месяца и 19-летняя девушка, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Пациенты продолжают лечение в отделении острых отравлений. Состояние стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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