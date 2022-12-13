Цифровое детство: «Ростелеком» выступил партнером областного фестиваля для школьников «Умный город»

Телеком 13.12.2022 12:34
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13.12.2022 12:34
«Ростелеком» выступил цифровым партнером и генератором основных событий областного фестиваля «Умный город», который проходил в течение ноября этого года в детском технопарке «Кванториум Политех» в Волгограде. Около 500 учащихся средних школ из десяти муниципальных районов и трех городских округов Волгоградской области приняли участие в образовательно-просветительском марафоне на цифровую тематику.
В рамках фестиваля специалисты «Ростелекома» провели серию интерактивных онлайн-лекций «Умный город. Управление городскими процессами». Ребята на конкретных примерах увидели, как цифровая трансформация повышает технологичность городской инфраструктуры и влияет на формирование безопасных условий жизни.
Под руководством наставников из «Ростелекома» ученики «Кванториума» поиграли в компьютерный квест «Безопасный интернет в твоем доме». После каждого удачно пройденного этапа игрок получал часть кода, с помощью которого устранял в игре последствия хакерского взлома. В продолжение марафона кванторианцы проверили свои знания на онлайн-тренажере «Умный город и безопасность».
— "Ростелеком" постоянно проводит мероприятия для повышения компьютерной грамотности у детей и подростков. Наша задача — научить ребят жить в информационном пространстве безопасно. Мы акцентируем внимание на правилах поведения в цифровом мире, помогаем с профессиональной ориентацией. Надеемся, что наши занятия со школьниками дают прочную платформу для жизни и, возможно, для выбора профессии, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В рамках образовательного марафона состоялся конкурс проектов «Умный город». Ребята представили цифровые решения для зонирования и контроля жилых помещений, а также проекты организации транспортной логистики. Все участники масштабного областного фестиваля «Умный город» получили памятные подарки от «Ростелекома».
— Аудитория школьников — благодатная, любознательная, думающая. Мы активно привлекаем учеников к конкурсам, развивающим творческое мышление, применяем такой эффективный способ обучения как детальный разбор типичных кейсов. "Ростелеком", постоянный партнер “Кваториума”, работает с нашими слушателями по всем направлениям ИТ, организовывает интерактивные занятия с применением цифровых технологий, на которых в игровой, соревновательной форме учащиеся получают знания и овладевают профессиональными навыками, — рассказала Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».
«Ростелеком» поддерживает детский технопарк «Кванторум Политех» с момента его основания в 2018 году. Компания традиционно выступает партнером и активным участником областных фестивалей для школьников «Инженерные каникулы», «Подружись с искусственным интеллектом» и других мероприятий. Специалисты национального цифрового провайдера уделяют основное внимание теме цифровой безопасности: читают лекции, проводят мастер-классы, организовывают обучающие интерактивные игры, квесты.
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