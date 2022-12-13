Главная новогодняя елка Волгограда переедет в ЦПКиО

В Волгограде главная городская елка этой зимой будет установлена в Центральном парке культуры и отдыха. Как стало известно ИА "Высота 102" 13 декабря, такое решение принято в связи с растущей популярностью Центрального парка. Площадку возле Колеса обозрения, на которой разместится символ наступающего Нового года, уже начали готовить в ЦПКиО.

Информацию о "прописке" главной новогодней ели Волгограда в этом году информагентству подтвердили в администрации города. При этом отмечается, что на установку 18-метрового дерева из городского бюджета не потратят ни копейки. Руководством парка уже запланированы активности возле елки.

Новогодние арт-объекты и новогодние ели появляются постепенно во всех районах Волгограда. Работы проводятся силами бюджетных организаций.

Добавим, что в волгоградских школах и детсадах уже стартовали праздничные мероприятия. В муниципальных театрах – в Молодежном и Волгоградском музыкальном – в ближайшее время начнутся показы новых спектаклей.

Ранее сообщалось об отмене массовых мероприятий в Волгограде на новогодних каникулах.

Фото: Андрей Еркин