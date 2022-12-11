«Люди просто падали из салона»: в Волгограде на видео попала давка в автобусе № 21

В редакцию ИА «Высота 102» прислали видео кошмарной давки в автобусе № 21 на остановке «Белый аист». На кадрах видно, что люди буквально падают с подножек общественного транспорта, стремясь влезть в переполненный салон.

— Такое происходит всю последнюю неделю. Просто невозможно уехать из центра. Все автобусы битком, — сетует возмущенная читательница, представившаяся Любовью.

По словам жительницы Волгограда, автобус № 21 не справляется с нагрузкой.





— Особенно в час пик проблемно и вечером пятницы. Совершенно никакого желания нет лезть в эту бочку, где вместо селедок — взмокшие и озлобленные пассажиры, — делится женщина. — Может пора дополнительные машины на линию выпустить, а то так и до трагедии недалеко. Люди дерутся за место, как в последний раз. Еще и дверями по рукам и спинам получают.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

