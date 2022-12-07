Минздрав разработал памятку для россиян на случай ОРВИ и гриппа

Минздрав России подготовил памятку для медицинских работников по проведению диагностики острых респираторных вирусных инфекций, включив в нее рекомендации и для россиян. Как сообщает ИА «Высота 102», вызывать врачей разболевшимся гражданам советуют в случаях, когда возникают проблемы с дыханием, либо спутанность сознания. До того специалисты министерства рекомендуют закапывать нос и принимать таблетки.

Так, при появлении высокой температуры, кашля, боли в горле и ознобе Минздрав рекомендует оставаться дома и сократить любые контакты с посторонними людьми. До прихода врача разрешается применять сосудосуживающие капли в нос и жаропонижающие при температуре от 38,5 градусов. Лучше оставаться в постели и, как это водится, как можно больше употреблять жидкости.

– При затрудненном дыхании, ломоте в теле, спутанности сознания или внезапном головокружении за медицинской помощью необходимо обратиться незамедлительно. К группам риска тяжелого течения ОРВИ, гриппа и COVID-19 относятся граждане с хроническими заболеваниями, лица пожилого возраста, беременные женщины и маленькие дети, – отмечают в Минздраве.