Общество 09.11.2022 12:27
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09.11.2022 12:27
Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ» запустил онлайн-голосование за варианты будущего преображения острова Сарпинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, архитекторы предлагают волгоградцам выбрать, какие зоны активности расположатся на островной системе и на каком транспорте удобно будет добраться до будущего места отдыха.
На выбор жителям Волгограда предлагается пройти опрос, состоящий из 6 вопросов, каждый из которых подразумевает то или иное преображение территории острова Сарпинский. Так, архитекторы уточняют, на каком транспорте отдыхающим будет удобно добраться на противоположную часть реки Волги: при помощи речного трамвайчика, автомобиля или канатной дороги. Другая часть опросника направлена на уточнения информации по наполнению территории острова.
Урбанисты также предлагают волгоградцам выбрать варианты досуга. В одном из вопросов указаны турбазы, открытые пляжи, зона кемпинга, тропиночная сеть для конных прогулок, зона спорта с размещением на ней квадроциклов, сапбордов и вейкбордов.
Озвученные в ходе голосований и встреч идеи будут учтены при разработке концепции по обновлению территории острова Сарпинский.
Голосование продлится до 18 ноября. Оставить голос и выразить мнение можно, пройдя по ссылкам:
во ВКонтакте https://vk.com/vyaz34
или сразу через гугл-форму Концепция развития острова Сарпинский (google.com)
Напомним, архитекторы Центра «ВЯЗ» работают над созданием единой концепции благоустройства островов Сарпинский и Голодный в рамках развития туристического кластера региона. Главная цель урбанистов – сохранить природную среду и весь зеленый массив, который наполняет данные территории. Вся эта местность включена в список ЮНЕСКО и является природоохранной зоной. Поэтому важно продумать маршруты и функциональное зонирование, которое будет способствовать не только раскрытию уникального природного места для посетителей, но и его сохранению, ведь от этой островной системы напрямую зависит климат всего региона, подчеркнули в МАУ "ВЯЗ".
Однако далеко не у всех жителей Волгограда идея обустройства острова Сарпинский вызывает поддержку. Так, часть горожан считает, что любое вмешательство в уникальную природу самого большого острова в Европе только повредит этой территории.
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