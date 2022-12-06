Стартовал XII конкурс «Вместе в цифровое будущее»

Телеком 06.12.2022 11:59
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06.12.2022 11:59
«Ростелеком» объявляет о старте конкурса «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводится для региональных представителей медиасферы. Стратегическим партнером выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.
В конкурсе могут участвовать материалы региональных журналистов и блогеров о цифровых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ и телекоммуникациях, результатах применения диджитал-сервисов в различных сферах.
На конкурс принимаются материалы и сюжеты, которые появились в СМИ не ранее 1 апреля 2022 года и не позднее 31 марта 2023 года.
Основные номинации:
• печатная пресса;
• телевидение;
• радио и подкасты;
• интернет-СМИ;
• социальные медиа;
Спецноминации:
• «Цифровизация региональных госуслуг» — от Минцифры России;
• «Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде;
• «Научпоп про мобилу» — от Tele2.
— Писать просто о технически сложном — настоящее искусство. Нехватка информации порождает множество мифов о работе мобильной связи и интернета. Развенчать их — задача непростая. Мы ждем от конкурсантов интересных материалов, которые помогут разобраться в технологиях. Узнать отличия 5G от 6G, понять принципы работы big data и искусственного интеллекта, дать советы, как сэкономить на связи в роуминге, объяснить, как зарабатывать в киберспорте, рассказать о безопасности мобильной связи и снизить накал радиофобии — в ваших силах. Дерзайте, авторы! — отметила пресс-секретарь Tele2, член жюри конкурса Дарья Колесникова.
— Тема защиты детей в виртуальном мире не теряет своей актуальности. Чем чаще мы будем говорить об угрозах в интернете, чем больше будет публикаций на эту тему, тем выше станет уровень цифровой грамотности детей, родителей и педагогов. Мы представляем в этом году спецноминацию “Киберриски в детской среде”. Надеемся, что она привлечет внимание региональных журналистов по всей России, — сказала председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса Елизавета Белякова.
— Сегодня даже малыши знают, как включить мультфильм на планшете. Они привыкли к общению с умными помощниками и голосовыми ассистентами. Подростки видят ценность в цифровых артефактах и покупают себе скины в компьютерных играх. Мы убеждены, что родителям, преподавателям, разработчикам приложений и всем, кто взаимодействует с детьми, необходимо разбираться в цифровых сервисах, уделяя особое внимание обратной стороне технологий — киберрискам. Мировоззрение и критическое мышление у ребят только формируется, поэтому они не могут оценить риски и защитить себя. Из-за отсутствия жизненного опыта дети и подростки не знают, как поступить в той или иной ситуации. Только общими усилиями мы можем помочь им защититься от онлайн-угроз, — прокомментировал основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог, член жюри конкурса Руслан Юсуфов.
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.
В состав федерального жюри вошли:
Мария Мезенцева, советник Министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России;
Андрей Анненков, шеф-редактор D-Russia.ru;
Константин Анкилов, генеральный директор «ТМТ Консалтинг»;
Дарья Чебакова, корреспондент отдела телекоммуникаций РБК;
Сергей Половников, руководитель Content Review;
Алексей Строев, пресс-секретарь АО «РТКомм.РУ», бывший старший корреспондент ТАСС в Нью-Йорке;
Дарья Колесникова, пресс-секретарь Tele2;
Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;
Руслан Юсуфов, основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог;
Дарья Воронина, директор по развитию обучающих программ MINDSMITH.
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае–июне, федерального — в сентябре 2023 года.
Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, осенью 2023 года посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2, а также познакомятся с природой Камчатки.
Сайт конкурса: www.smi.rt.ru, хештег конкурса: #eFuture
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