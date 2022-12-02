Общество

В Волгограде в лютый холод без тепла остались жильцы девятиэтажки для детей-сирот

Общество 02.12.2022 15:24
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02.12.2022 15:24


Сегодня, 2 декабря, резко остыли батареи в многоквартирном доме, построенном для детей-сирот  в переулке Удмуртский, 2 в Советском районе Волгограда.

У нас батареи абсолютно холодные, тепла нет во всем доме примерно с 8 утра, – сообщил ИА «Высота 102» житель замерзающей девятиэтажки. – Мы включаем тепловые пушки, обогреватели и газ, чтобы не замерзнуть. На улице лютый холод.

Мужчина сообщил, что страдает онкологическим заболеванием легких и ему холодный воздух противопоказан.

Сижу под тепловой пушкой, а что делать? Куда только мы не обращались, нам ничего не говорят. Узнать, что происходит и когда нам включат отопление, мы не можем, – сказал собеседник агентства.

Попытки дозвониться в свою УК потерпели неудачу, поэтому жильцы дома набрали телефон экстренных служб 112. Там им продиктовали контакты районного отдела ЖКХ. Взявший трубку мужчина им сообщил, что по данному адресу ведутся экстренные работы, после чего отключился.

Ситуацию с отоплением в доме для детей-сирот информагентству прокомментировали в «Концессии теплоснабжения»:

Наши специалисты зафиксировали нарушение гидравлического режима в зоне теплоснабжения блочно-модульной котельной по адресу: ул. Электролесовская, 45Б. Этим было вызвано частичное снижение параметров подачи теплоресурсов у ряда потребителей Советского района. В настоящий момент бригада тепловых сетей обследует трассу и устраняет технологическое нарушение. По предварительной оценке, восстановительные работы будут завершены в ближайшее время, и тепло вернется в дома потребителей.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Волгограде и области. В ночные часы температура воздуха, как ожидается, в областном центре может опуститься  до -13º, а в районах области до -16º.

Фото дома из архива ИА «Высота 102»

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