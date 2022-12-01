В Волгограде под контролем приставов снесли автомойку

Происшествия 01.12.2022 19:00
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01.12.2022 19:00
Красноармейский районный отдел судебных приставов завершил исполнительное производство о сносе самовольно возведенного здания автомойки.
Как сообщили в ГУ ФССП по региону, владельцу было направлено требование о демонтаже автомойки площадью 235 квадратных метров в установленный срок. Однако индивидуальный предприниматель, которому принадлежало строение, добровольно сделать этого не захотел.
Было вынесено постановление о взыскание с него исполнительного сбора. Также предпринимателя привлекли к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) по ч.1 и ч.2.
Крупные штрафные санкции в итоге побудили владельца исполнить решение суда о сносе автомойки. Строение демонтировали под контролем судебных приставов.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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