В Волгограде под контролем приставов снесли автомойку





Красноармейский районный отдел судебных приставов завершил исполнительное производство о сносе самовольно возведенного здания автомойки.

Как сообщили в ГУ ФССП по региону, владельцу было направлено требование о демонтаже автомойки площадью 235 квадратных метров в установленный срок. Однако индивидуальный предприниматель, которому принадлежало строение, добровольно сделать этого не захотел.

Было вынесено постановление о взыскание с него исполнительного сбора. Также предпринимателя привлекли к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) по ч.1 и ч.2.

Крупные штрафные санкции в итоге побудили владельца исполнить решение суда о сносе автомойки. Строение демонтировали под контролем судебных приставов.

Фото из архива ИА «Высота 102»