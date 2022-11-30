Скалодром за 28 млн рублей установят на «Волгоград Арене»









Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» заказала дорогостоящее оборудование для скалодромного комплекса.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, установить его планируют за 30 дней с момента заключения договора на закрытой охраняемой территории стадиона с асфальтовым покрытием и комплексным благоустройством. Сейчас ищут поставщика.

Начальная стоимость закупки оценивается в 28,5 миллиона рублей. Комплекс скалодромов представляет собой самонесущую конструкцию с двумя раздельными зонами для дисциплин «Лазание на трудность» и «Лазание на скорость». По условиям закупки, оборудование должно отвечать действующим на момент поставки требованиям Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) .

Планируется, что единовременно тренироваться на скалодроме смогут до 40 спортсменов, а во время соревнований комплекс сможет вместить до 150 участников.

На фото: эскиз комплекса скалодрома



