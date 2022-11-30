Скалодром за 28 млн рублей установят на «Волгоград Арене»

Общество 30.11.2022 16:46
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30.11.2022 16:46
Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» заказала дорогостоящее оборудование для скалодромного комплекса.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, установить его планируют за 30 дней с момента заключения договора на закрытой охраняемой территории стадиона с асфальтовым покрытием и комплексным благоустройством. Сейчас ищут поставщика.
Начальная стоимость закупки оценивается в 28,5 миллиона рублей. Комплекс скалодромов представляет собой самонесущую конструкцию с двумя раздельными зонами для дисциплин «Лазание на трудность» и «Лазание на скорость». По условиям закупки, оборудование должно отвечать действующим на момент поставки требованиям Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) .
Планируется, что единовременно тренироваться на скалодроме смогут до 40 спортсменов, а во время соревнований комплекс сможет вместить до 150 участников.
На фото: эскиз комплекса скалодрома
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