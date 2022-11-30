Происшествия

Пожар на складе канцтоваров в Волгограде охватил 1,5 тысячи квадратных метров

Происшествия 30.11.2022 09:10
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30.11.2022 09:10



В Волгограде продолжается тушение пожара, вспыхнувшего на складе на улице Самарской в Кировском районе. В ГУ МЧС по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что сигнал о возгорании поступил сегодня, 30 ноября в 3-30 ч.  В 4.55 часа объявлен ранг пожара 2. По состоянию на 7:50 площадь возгорания составила 1500 кв.м.



По предварительным данным,  погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается всего 57 человек,18 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека, 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на складе хранилась пластиковая продукция. По сведениям информагентства, помещение принадлежит компании по торговле канцтоварами. 

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области

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