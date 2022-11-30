







В Волгограде продолжается тушение пожара, вспыхнувшего на складе на улице Самарской в Кировском районе. В ГУ МЧС по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что сигнал о возгорании поступил сегодня, 30 ноября в 3-30 ч. В 4.55 часа объявлен ранг пожара 2. По состоянию на 7:50 площадь возгорания составила 1500 кв.м.













По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается всего 57 человек,18 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека, 14 единиц техники.





Ранее сообщалось , что на складе хранилась пластиковая продукция. По сведениям информагентства, помещение принадлежит компании по торговле канцтоварами.





Фото ГУ МЧС по Волгоградской области