Происшествия 30.11.2022 09:10
0
30.11.2022 09:10
В Волгограде продолжается тушение пожара, вспыхнувшего на складе на улице Самарской в Кировском районе. В ГУ МЧС по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что сигнал о возгорании поступил сегодня, 30 ноября в 3-30 ч. В 4.55 часа объявлен ранг пожара 2. По состоянию на 7:50 площадь возгорания составила 1500 кв.м.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается всего 57 человек,18 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека, 14 единиц техники.
Ранее сообщалось, что на складе хранилась пластиковая продукция. По сведениям информагентства, помещение принадлежит компании по торговле канцтоварами.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
ГУ МЧС: пожар на складе в Волгограде локализован в 10.1530.11.2022 11:06
Происшествия 30.11.2022 11:06
Масштаб пожара на складе в Кировском районе Волгограда показали с высоты30.11.2022 10:38
Происшествия 30.11.2022 10:38
Ситуация усложняется: для тушения склада канцтоваров в Волгограде привлекли пожарный поезд30.11.2022 10:11
Происшествия 30.11.2022 10:11
В Волгограде водителя автобуса раздавило насмерть на базе ВПАТП №730.11.2022 09:35
Происшествия 30.11.2022 09:35
«Нечем дышать»: в Волгограде вспыхнул пожар на складе с пластиковой продукцией30.11.2022 07:48
Происшествия 30.11.2022 07:48
ГУ МВД: по факту избиения сотрудницы МБУ «Северное» организована проверка29.11.2022 19:37
Происшествия 29.11.2022 19:37
«Он бил исподтишка»: в промзоне Волгограда избили сотрудников МБУ «Северное»29.11.2022 17:54
Происшествия 29.11.2022 17:54
В Волгограде водитель скончался в салоне автобуса №229.11.2022 14:30
Происшествия 29.11.2022 14:30
Районные и городские суды эвакуируют в Волгоградской области29.11.2022 14:27
Происшествия 29.11.2022 14:27
Житель Чуваши, воровавший деньги у стариков, задержан в Урюпинске29.11.2022 13:51
Происшествия 29.11.2022 13:51
Селянин в Волгоградской области пришел из магазина и умер29.11.2022 11:32
Происшествия 29.11.2022 11:32
В Волгограде ответственного за состояние пассажирских вагонов поймали на взятке29.11.2022 11:05
Происшествия 29.11.2022 11:05
В Волгограде четыре дня ищут 43-летнего Дениса Сержантова29.11.2022 07:53
Происшествия 29.11.2022 07:53
Под Волгоградом школьники угнали у пенсионера машину28.11.2022 13:02
Происшествия 28.11.2022 13:02
В больнице Волгограда умер мужчина, разбившийся в гостинице Адлера28.11.2022 12:34
Происшествия 28.11.2022 12:34