Общество

В Волгограде пережившая бомбежку Сталинграда бабушка живет во мраке обесточенной квартиры

Общество 29.11.2022 14:47
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29.11.2022 14:47


86-летняя Валентина Ивановна Кобликова, пережившая бомбежку Сталинграда, вот уже второй день вынуждена жить в квартире с исчезнувшим электричеством. Как рассказала ИА «Высота 102» ее дочь, Нина Павловна Антипова, вместо того, чтобы решить возникшую проблему, сотрудники управляющей компании, которая обслуживает дом №1а по ул. Бурейской, заявили, что ремонтировать неполадку они смогут только за счет жильцов. 

Свет в квартире моей мамы пропал накануне, – говорит Нина Павловна. – По какой причине, нам никто не объяснил. Мы предполагаем, что-то могло случиться из-за ремонта в соседней квартире. Но это только наши догадки. Причем свет есть у всех в доме, кроме квартиры №71, где живет мама. 

Нина Павловна  позвонила в аварийную службу компании «Жилком-Юг», откуда приехал электрик. 

Он сказал, что произошел обрыв линии электропередач в общедомовом коридоре до счетчика, который расположен в нашей квартире, – говорит женщина. – Сказал, что ремонт будет стоить денег. Иначе, по его словам, моя мама и дальше будет сидеть без света. 


Нина Павловна от безысходности сначала согласилась. 

Электрик сказал, что работа будет стоить от 4 тысяч рублей, – рассказывает волгоградка. – Но я хотела знать точно, сколько надо заплатить. Вдруг я согласилась бы, а электрик мог выставить счет и  в 50 тысяч. Таких денег ни у меня, ни у мамы нет, мы пенсионерки. 

В результате решить вопрос с восстановлением электричества в квартире Валентины Ивановны так и не удавалось  до середины сегодняшнего дня.


Нина Павловна Антипова сейчас вынуждена оставаться в квартире рядом со своей мамой. 

Она плохо видит, в темноте не может дойти до туалета, я подсвечиваю ей фонариком, – рассказывает волгоградка. – Неужели она это заслужила? Мы все время что-то празднуем, а о людях живых часто забываем. 

Когда материал уже готовился к публикации, в редакцию ИА «Высота 102» позвонил руководитель управляющей компании «Жилком-Юг» Алексей Кириллов, с которым редакция пыталась связаться с самого утра. 

Причиной отсутствия электричества в квартире №71 стали проблемы с внутриквартирным оборудованием собственника, – уверяет Алексей Валерьевич. – Ремонт в таких случаях должен производиться за счет жильцов, однако мы пошли навстречу бабушке и приняли решение безвозмездно провести все работы из уважения к дитю Сталинграда, которая пережила ужасы войны. У меня у самого родные по линии бабушки и дедушки дошли до Берлина, я с огромным почитанием отношусь к людям, которые прожили вместе со страной те нелегкие времена и много сделали для нашей победы. Я лично проконтролирую этот вопрос, чтобы в ближайшее время свет в квартире бабушки был. Мы социально ответственная компания и доказываем это своей работой. 

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