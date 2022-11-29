В Волгограде пережившая бомбежку Сталинграда бабушка живет во мраке обесточенной квартиры

86-летняя Валентина Ивановна Кобликова, пережившая бомбежку Сталинграда, вот уже второй день вынуждена жить в квартире с исчезнувшим электричеством. Как рассказала ИА «Высота 102» ее дочь, Нина Павловна Антипова, вместо того, чтобы решить возникшую проблему, сотрудники управляющей компании, которая обслуживает дом №1а по ул. Бурейской, заявили, что ремонтировать неполадку они смогут только за счет жильцов.

– Свет в квартире моей мамы пропал накануне, – говорит Нина Павловна. – По какой причине, нам никто не объяснил. Мы предполагаем, что-то могло случиться из-за ремонта в соседней квартире. Но это только наши догадки. Причем свет есть у всех в доме, кроме квартиры №71, где живет мама.

Нина Павловна позвонила в аварийную службу компании «Жилком-Юг», откуда приехал электрик.

– Он сказал, что произошел обрыв линии электропередач в общедомовом коридоре до счетчика, который расположен в нашей квартире, – говорит женщина. – Сказал, что ремонт будет стоить денег. Иначе, по его словам, моя мама и дальше будет сидеть без света.





Нина Павловна от безысходности сначала согласилась.

– Электрик сказал, что работа будет стоить от 4 тысяч рублей, – рассказывает волгоградка. – Но я хотела знать точно, сколько надо заплатить. Вдруг я согласилась бы, а электрик мог выставить счет и в 50 тысяч. Таких денег ни у меня, ни у мамы нет, мы пенсионерки.

В результате решить вопрос с восстановлением электричества в квартире Валентины Ивановны так и не удавалось до середины сегодняшнего дня.





Нина Павловна Антипова сейчас вынуждена оставаться в квартире рядом со своей мамой.

– Она плохо видит, в темноте не может дойти до туалета, я подсвечиваю ей фонариком, – рассказывает волгоградка. – Неужели она это заслужила? Мы все время что-то празднуем, а о людях живых часто забываем.

Когда материал уже готовился к публикации, в редакцию ИА «Высота 102» позвонил руководитель управляющей компании «Жилком-Юг» Алексей Кириллов, с которым редакция пыталась связаться с самого утра.

– Причиной отсутствия электричества в квартире №71 стали проблемы с внутриквартирным оборудованием собственника, – уверяет Алексей Валерьевич. – Ремонт в таких случаях должен производиться за счет жильцов, однако мы пошли навстречу бабушке и приняли решение безвозмездно провести все работы из уважения к дитю Сталинграда, которая пережила ужасы войны. У меня у самого родные по линии бабушки и дедушки дошли до Берлина, я с огромным почитанием отношусь к людям, которые прожили вместе со страной те нелегкие времена и много сделали для нашей победы. Я лично проконтролирую этот вопрос, чтобы в ближайшее время свет в квартире бабушки был. Мы социально ответственная компания и доказываем это своей работой.