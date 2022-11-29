Нашествие мышей угрожает посевам в Волгоградской области

Общество 29.11.2022 09:40
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29.11.2022 09:40
Популяция мышевидных грызунов увеличилась в Волгоградской области по сравнению с прошлым годом, а в 2023 году их численность будет расти. Как сообщает ИА «Высота 102», такой прогноз сделали специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.
- В 2023 году, при отсутствии критических погодных условий (частые оттепели, образование ледяной корки, резкие перепады температур зимой), тенденция нарастания численности мышевидных грызунов сохранится, - считают сотрудники «Россельхозцентра».
Так, осеннее обследование, проведенное на площади 204 тысяч га, выявило, что на посевах озимых грызунами заселена территория площадью 75 тысяч га со средней численностью 17,5 жил. нор/га. Максимальная численность мышей - 100 жил. нор/га - зафиксирована в Суровикинском районе на площади 0,3 тысячи га.
Обработки проведены на озимых на площади 61,6 тысячи га в Жирновском, Киквидзенском, Котельниковском, Михайловском, Новоаннинском, Новониколаевском, Руднянском, Суровикинском, Фроловском и Чернышковском районах.
Фото: филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области
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