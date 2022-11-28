Общество

В Волгограде на три дня закроют железнодорожный переезд

Общество 28.11.2022 18:21
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28.11.2022 18:21


В Волгограде в рамках строительства  транспортной развязки в районе поселка Водстрой на Третьей Продольной магистрали на тря дня перекроют движение через железнодорожный переезд. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 28 ноября в облкомтрансе. Ограничения вводятся в ночь на 3 декабря, восстановлено движение будет 5 декабря. 

– В указанный период автомобилистам рекомендуется пользоваться объездом по улице Костюченко, – сообщают в профильном комитете администрации Волгоградской области. – Выезд на трассу Р-228 в данном случае осуществляется по улице Шурухина. 

Пережив временные трудности, уверены в профильном комитете администрации Волгоградской области, автомобилисты наверняка оценят результаты. По оценкам экспертов, новая развязка снизит транспортную нагрузку на въезде в Волгоград. Этому, в том числе, будет способствовать и расширение проезжей части с двух до четырех полос на трехкилометровом участке. 

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