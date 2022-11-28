В Волгограде на три дня закроют железнодорожный переезд

В Волгограде в рамках строительства транспортной развязки в районе поселка Водстрой на Третьей Продольной магистрали на тря дня перекроют движение через железнодорожный переезд. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 28 ноября в облкомтрансе. Ограничения вводятся в ночь на 3 декабря, восстановлено движение будет 5 декабря.

– В указанный период автомобилистам рекомендуется пользоваться объездом по улице Костюченко, – сообщают в профильном комитете администрации Волгоградской области. – Выезд на трассу Р-228 в данном случае осуществляется по улице Шурухина.

Пережив временные трудности, уверены в профильном комитете администрации Волгоградской области, автомобилисты наверняка оценят результаты. По оценкам экспертов, новая развязка снизит транспортную нагрузку на въезде в Волгоград. Этому, в том числе, будет способствовать и расширение проезжей части с двух до четырех полос на трехкилометровом участке.