Общество 28.11.2022 17:00
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28.11.2022 17:00
В Волгограде таксист лишился заказов за отказ вернуть полбаклажки пива, которую пассажирка забыла в машине. Запись разговора таксиста с клиенткой и специалистом отдела забытых вещей «Яндекса» публикует тг-канал «Топор 18+», сообщает ИА «Высота 102».
- Алле, здравствуйте еще раз. Я у вас забыла в машине баклажку пива.
- Потрясающе...
- Вернуть сможете?
- Если вы приедете на Хользунова за ней. Я туда еду. Забирайте.
- Нет, я не приеду. Деньги скидывайте мне за баклажку пива на карту.
- Чего?...А почему я должен вам ее привезти, если вы ее забыли. Вот она лежит.
- Сбросьте мне деньги за эту баклажку пива. Вот и все.
Через некоторое время таксисту перезвонил специалист «Яндекса» из отдела забытых вещей. Водитель пояснил, что забытый клиенткой алкоголь, а это полбаклажки пива, он положил в багажник, а клиентку заблокировал, так как она требовала привезти ей пиво или вернуть деньги.
Специалист предупредил водителя, что по правилам сервиса он должен вернуть пассажиру забытую вещь, чтобы доступ к заказам сервиса не был ограничен, и предложил несколько вариантов, как это сделать: отвезти в таксопарк в Краснодаре, ближайшее бюро находок или в отдел полиции.
- Вы что, издеваетесь? - удивился таксист. - Я должен полбутылки пива везти в бюро находок? Вы это представляете себе?
Сообщается, что таксист в итоге отказался это сделать и его заблокировали.
Видео: «Топор 18+» / t.me
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