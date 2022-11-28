













В Волгограде таксист лишился заказов за отказ вернуть полбаклажки пива, которую пассажирка забыла в машине. Запись разговора таксиста с клиенткой и специалистом отдела забытых вещей «Яндекса» публикует тг-канал «Топор 18+», сообщает ИА «Высота 102».

- Алле, здравствуйте еще раз. Я у вас забыла в машине баклажку пива.

- Потрясающе...

- Вернуть сможете?

- Если вы приедете на Хользунова за ней. Я туда еду. Забирайте.

- Нет, я не приеду. Деньги скидывайте мне за баклажку пива на карту.

- Чего?...А почему я должен вам ее привезти, если вы ее забыли. Вот она лежит.

- Сбросьте мне деньги за эту баклажку пива. Вот и все.

Через некоторое время таксисту перезвонил специалист «Яндекса» из отдела забытых вещей. Водитель пояснил, что забытый клиенткой алкоголь, а это полбаклажки пива, он положил в багажник, а клиентку заблокировал, так как она требовала привезти ей пиво или вернуть деньги.

Специалист предупредил водителя, что по правилам сервиса он должен вернуть пассажиру забытую вещь, чтобы доступ к заказам сервиса не был ограничен, и предложил несколько вариантов, как это сделать: отвезти в таксопарк в Краснодаре, ближайшее бюро находок или в отдел полиции.

- Вы что, издеваетесь? - удивился таксист. - Я должен полбутылки пива везти в бюро находок? Вы это представляете себе?

Сообщается, что таксист в итоге отказался это сделать и его заблокировали.

Видео: «Топор 18+» / t.me



