Общество

«В квартире – 60 градусов!»: злополучный дом в Волгограде заливает кипятком

Общество 28.11.2022 11:56
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28.11.2022 11:56




Жители квартир на первом этаже дома №49 по ул. Космонавтов в Волгограде сегодня проснулись в жарком поту. Из-за очередного порыва трубы горячая вода снова стала заливать колодец рядом с подвалом многоэтажки и территорию около дома. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, температура воздуха в комнатах подскочила до 60 градусов, а из-за сильной влажности семьям, где есть и маленькие дети, просто нечем дышать. 

– У нас распухла входная дверь, по полу невозможно ходить, такой он горячий, поднялся ламинат, с потолков капает вода, – шокированные горожане описывают последствия коммунальной аварии. – На лестничной площадке стоит такой пар, что ничего не видно! При этом в щитке находится электропроводка, которая вся в конденсате!


Это уже не первый случай, когда порыв на трубопроводе в буквальном смысле слова выгоняет жильцов квартир на первом этаже на улицу. О подобном ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «В квартирах как в сауне»: из-за кипятка в подвале задыхается маленький волгоградец».  

Однако волгоградцы утверждают, что с каждым разом последствия от таких аварий становятся все серьезнее. Если раньше влага скапливалась лишь в одной комнате квартиры №1, то теперь жить невозможно и в других. 

В компании «Концессии теплоснабжения» пояснили подробности происшествия в доме №49 по ул. Космонавтов. 

– На трубопроводе горячего водоснабжения диаметром 90 мм. на улице Космонавтов, 49 возникло технологическое нарушение, – прокомментировали в организации. – Бригада концессий оперативно прибыла на место и в данный момент выполняет откачку ресурса для доступа к зоне повреждения сети. По предварительной оценке, все восстановительные работы завершатся до конца дня. 

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