«В квартире – 60 градусов!»: злополучный дом в Волгограде заливает кипятком





Жители квартир на первом этаже дома №49 по ул. Космонавтов в Волгограде сегодня проснулись в жарком поту. Из-за очередного порыва трубы горячая вода снова стала заливать колодец рядом с подвалом многоэтажки и территорию около дома. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, температура воздуха в комнатах подскочила до 60 градусов, а из-за сильной влажности семьям, где есть и маленькие дети, просто нечем дышать.

– У нас распухла входная дверь, по полу невозможно ходить, такой он горячий, поднялся ламинат, с потолков капает вода, – шокированные горожане описывают последствия коммунальной аварии. – На лестничной площадке стоит такой пар, что ничего не видно! При этом в щитке находится электропроводка, которая вся в конденсате!





Это уже не первый случай, когда порыв на трубопроводе в буквальном смысле слова выгоняет жильцов квартир на первом этаже на улицу. О подобном ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «В квартирах как в сауне»: из-за кипятка в подвале задыхается маленький волгоградец».