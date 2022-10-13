Общество 13.10.2022 19:35
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13.10.2022 19:35
Жители дома №49 по ул.Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда вот уже третью неделю задыхаются в своих квартирах из-за залитого кипятком подвала. Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка Наталья Золотарева, квартира которой находится на первом этаже, из-за постоянной влажности с потолков и стекол стекает вода, распухают пластиковые подоконники и поднимаются полы.
- Живем как в сауне», - грустно констатирует Наталья.
Но самое страшное, что маленький ребенок женщины практически перестал спать – ему не хватает воздуха из-за постоянной влажности.
- В подъезде тоже все течет, электропроводка со щитком мокнут, не дай Бог, замкнет и мы все сгорим, - рассказывает женщина. – Из приямков вырываются клубы пара. Но никто ничего не ремонтирует! Всем на нас просто наплевать.
По словам волгоградки, по иронии судьбы в их доме располагается офис управляющей компании «Ренесанс».
- Мы неоднократно жаловались в УК, но они все перекладывают на «Концессии теплоснабжения». Звоним туда, нам отвечают, что в курсе проблемы. На этом все и заканчивается.
Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, подвал заливает кипятком уже не первый раз. Но раньше хотя бы эти аварии устраняли.
При этом власти города отчитались о полной готовности домов к отопительному сезону. Залитый кипятком подвал многоэтажки – это, наверное, и есть та самая подготовка к зиме.
В ООО "Концессии теплоснабжения" так прокомментировали сложившуюся ситуацию.
- На транзитном трубопроводе малого диаметра по ул. Космонавтов, 49 произошло технологическое нарушение, - пояснили в компании. - Ранее по данному адресу бригадой "Концессий теплоснабжения" было произведено обследование, после чего было принято решение произвести комплексные работы по замене слабого участка трубопровода. В ближайшее время специалисты тепловых сетей произведут работы по восстановлению коммуникаций для исключения повторных нарушений.
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