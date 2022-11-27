Жителей Волгоградской области предупредили о воздушной тревоге

В муниципалитеты Волгоградской области разосланы предупреждения о начале учений. Как сообщает ИА «Высота 102», с понедельника в регионе стартует масштабная проверка систем воздушной тревоги.

— Проверка систем воздушной тревоги запланирована с 28 ноября по 2 декабря, — рассказали информагентству в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. — В эти дни с 10.00 до 12.00 будет звучать следующая информация: «Говорит оперативный дежурный Волгоградской области. Проводится техническая проверка каналов оповещения. Просьба сохранять спокойствие».

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, сколько человек может вместить убежище на станции СТ в центре Волгограда.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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