Общество

Жителей Волгоградской области предупредили о воздушной тревоге

Общество 27.11.2022 19:23
0
27.11.2022 19:23


В муниципалитеты Волгоградской области разосланы предупреждения о начале учений. Как сообщает ИА «Высота 102», с понедельника в регионе стартует масштабная проверка систем воздушной тревоги. 

— Проверка систем воздушной тревоги запланирована с 28 ноября по 2 декабря, — рассказали информагентству в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. — В эти дни с 10.00 до 12.00 будет звучать следующая информация: «Говорит оперативный дежурный Волгоградской области. Проводится техническая проверка каналов оповещения. Просьба сохранять спокойствие».

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, сколько человек может вместить убежище на станции СТ в центре Волгограда.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Читайте также:

Как спастись в метротраме Волгограда в случае воздушной тревоги: фоторепортаж ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.11.2022 17:49
Общество 27.11.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2022 14:47
Общество 27.11.2022 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2022 14:20
Общество 27.11.2022 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2022 12:02
Общество 27.11.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2022 10:01
Общество 27.11.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2022 08:01
Общество 27.11.2022 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 21:10
Общество 26.11.2022 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 20:07
Общество 26.11.2022 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 19:17
Общество 26.11.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 18:01
Общество 26.11.2022 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 15:46
Общество 26.11.2022 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 12:48
Общество 26.11.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 11:32
Общество 26.11.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2022 08:43
Общество 26.11.2022 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2022 20:46
Общество 25.11.2022 20:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:33
«Водитель скрылся»: влетевшая в отбойник из-за BMW волгоградка попала на видеоСмотреть фотографии
19:23
Жителей Волгоградской области предупредили о воздушной тревогеСмотреть фотографии
17:49
На Волгоградскую область надвигается похолодание до -12 °ССмотреть фотографии
16:21
Волгоградка погибла после ДТП на разбитом переходе в КотовоСмотреть фотографии
14:47
Горки и самый большой каток: в ЦПКиО Волгограда 7 декабря откроют зимний сезонСмотреть фотографии
14:20
«Ставит под угрозу защиту Отечества»: запасника из Волгограда судят за обман призывной комиссииСмотреть фотографии
13:43
ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал» для 1,5 млн слушателейСмотреть фотографии
13:08
На Украине погиб 28-летний рэпер из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
Волгоградским мотострелкам в зону спецоперации отправили лекарства и письмаСмотреть фотографии
11:03
«Перелетела через машину». Кроссовер на парковке снес насмерть 66-летнюю волгоградку: видеоСмотреть фотографии
10:01
«До полной победы»: волгоградские филологи, педагоги и врачи шьют для бойцов СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
09:00
«Врачи спасали его почти месяц»: в Волгоградской области похоронили погибшего в СВО боксераСмотреть фотографии
08:01
Волгоградцам рассказали, каким будет начало календарной зимыСмотреть фотографии
21:10
В Волгограде ищут председателя гарнизонного военного судаСмотреть фотографии
20:53
Мчащаяся с мигалками «скорая» попала в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде простились с 98-летней участницей Сталинградской битвыСмотреть фотографии
19:17
Реставратора «Родины-матери» в Волгограде признали банкротомСмотреть фотографии
18:01
Путин присвоил многодетной волгоградке звание «Мать-героиня»Смотреть фотографии
16:40
Спасло детское кресло: ребенок и две женщины пострадали в жестком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:06
Пожилой водитель устроил массовое ДТП в Волгограде с переворотомСмотреть фотографии
15:46
В театре Волгограда состоялась премьера едва не пострадавшего от цензуры спектакляСмотреть фотографии
14:40
Двойное ЧП: в Волгограде после пожара в общежитии прорвало трубу с кипяткомСмотреть фотографии
12:48
Максимально реалистично: в учебном центре под Волгоградом готовят разведчиковСмотреть фотографии
12:12
В СВО погиб младший сержант из Камышина Роман ГромовСмотреть фотографии
11:32
Дорожники ликвидировали трещину на Астраханском мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:09
Видео: в Волгограде произошел инцидент на стройке школы-тысячникаСмотреть фотографии
10:24
Сады Придонья выступили против фейков, наносящих ущерб репутации компанииСмотреть фотографии
08:58
Грабитель ударил ножом в спину женщину на улице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде в протоколах собраний жильцов МКД нашли подростка и умерших жильцовСмотреть фотографии
08:04
Как SMS помогла выздороветь: в конкурсе билайна волгоградка борется за приз зрительских симпатийСмотреть фотографии
 