Общество

Волгоградским мотострелкам в зону спецоперации отправили лекарства и письма

Общество 27.11.2022 12:02
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27.11.2022 12:02


Из Даниловского района Волгоградской области в зону боевых действий отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Как сообщает ИА «Высота 102», землякам передали посылки с продуктами, лекарствами и письмами. 

— Передали гуманитарную помощь своим землякам, участвующим в СВО. Сначала груз доставили в воиснкую часть в Камышине, а оттуда — весточку от даниловцев передали непосредственно в зону боевых действий, — рассказали информагентству в администрации Ореховского сельского поселения.


Ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали о гуманитарном грузе, отправленном на остров под Волгоградом и обращении разведчиков НМ ЛНР к жителям Волгоградской области. 

Фото: «Мобилизация. Волгоградская область» / t.me 

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