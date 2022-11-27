Волгоградским мотострелкам в зону спецоперации отправили лекарства и письма

Из Даниловского района Волгоградской области в зону боевых действий отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Как сообщает ИА «Высота 102», землякам передали посылки с продуктами, лекарствами и письмами.

— Передали гуманитарную помощь своим землякам, участвующим в СВО. Сначала груз доставили в воиснкую часть в Камышине, а оттуда — весточку от даниловцев передали непосредственно в зону боевых действий, — рассказали информагентству в администрации Ореховского сельского поселения.





Ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали о гуманитарном грузе, отправленном на остров под Волгоградом и обращении разведчиков НМ ЛНР к жителям Волгоградской области.

Фото: «Мобилизация. Волгоградская область» / t.me