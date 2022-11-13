Общество

Волгоградские студенты отправили на остров гумпомощь мобилизованным

Общество 13.11.2022 18:32
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13.11.2022 18:32


В Волжском филиале ВолГУ объявлен сбор гуманитарной помощи для мобилизованным, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Как стало известно ИА «Высота 102», студенты и преподаватели волгоградского вуза посетили воинскую часть на острове Зеленом, куда передали все необходимое.  


— Силами студентов, преподавателей и всех неравнодушных собрали как продукты — крупу, растительное масло, мед, сок, консервы, тушенку, варенье, печенье, конфеты, сгущенное молоко, так и средства личной гигиены, — рассказали информагентству в администрации филиала ВолГУ. 


Уточняется, что поддержку оказывали и выпускники филиала. С их помощью для мобилизованных приобретены необходимые медикаменты. 

Фото: Мобилизация. Волгоградская область / t.me 

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