Общество

Прощай, полковник Сандерс!: волгоградские рестораны KFC сменят вывески после смены собственника

Общество 25.11.2022 12:10
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25.11.2022 12:10


ФАС РФ одобрила сделку по приобретению ООО «Смарт Сервис Лтд» у кипрской компании «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед» 100% долей в уставном капитале ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на антимонопольный орган. 

Приобретаемая компания развивает бренд «KFC» на территории РФ посредством собственных ресторанов и обширной партнерской сети, действующей по франшизе. После заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом, права на который также передаются по сделке.

По мнению ведомства, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны, заверили в ФАС РФ.

Как ранее сообщалось, российский преемник уже подал заявку на регистрацию нового логотипа – вместо изображения полковника Сандерса, основателя компании по приготовлению блюд из курицы, и аббревиатуры KFC будет изображена стилизованная курица.

Напомним, владеющая брендом KFC американская корпорация Yum! Brands заявила о намерении уйти с рынка еще в марте. 

В Волгограде и в Волжском в настоящее время действуют 10 ресторанов KFC. Пока сеть общественного питания работает под старым брендом. 

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