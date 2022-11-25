Волгоградский Роспотребнадзор добился закрытия четырех сайтов по торговле табаком









Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области добилось ограничения доступа к четырем сайтам, где дистанционно торговали сигаретами, табаком, папиросами, сигарами, кальянами и электронными сигаретами. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, вход на сайты был свободный, не требовал регистрации и пароля, и информацией о никотиносодержащих изделиях мог пользоваться любой. Специалисты зафиксировали, что сайты имеют яркое оформление, которое привлекает внимание и, сделали вывод в управлении, побуждают потребителя купить табачную продукцию.





Посчитав, что сведения о розничной реализации сигарет являются нарушением федерального закона, регуправление обратилось в Центральный суд с требованием закрыть данные интернет-площадки для пользователей.





Суд удовлетворил иск ведомства и признал информацию о дистанционной торговле табаком запрещенной в России.



