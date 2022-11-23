В Волгограде не смогли отказаться от реконструкции НЭТа за полмиллиарда рублей

Общество 23.11.2022 18:18
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23.11.2022 18:18
Повторный аукцион на продолжение реконструкции Нового экспериментального театра объявлен в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, сумма заказа осталась прежней - 489,6 миллиона рублей.
Ранее, напомним, найти исполнителя второго этапа капитального ремонта исторического здания театра не удалось. На конкурс заявок не поступило, поэтому закупка была признана несостоявшейся.
Как сообщалось, до конца 2024 года планируется выполнить комплекс различных работ в театре – укрепить конструкции, скульптуры, привести в порядок декоративные элементы, отреставрировать потолочные росписи, паркетные полы, заменить внутренние системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, установить современную пожарную сигнализацию, охранное видеонаблюдение.
Помещения театра и подходы к нему оборудуют элементами доступной среды для маломобильных групп населения, а для жителей с нарушениями слуха установят локальную индукционную систему. Также в рамках реконструкции обновят все сценическое оборудование и аппаратуру.
Первый этап реконструкции НЭТа завершился в мае 2022 года. Подрядчик привел в порядок фундамент, фасад, кровлю, а также скульптуры на крыше и во внутреннем дворике.
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