Общество

Сотрудники МЧС учат волгоградских студентов эвакуироваться

Общество 23.11.2022 12:41
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23.11.2022 12:41



Тренировку по эвакуации из здания социально-педагогического колледжа в Волгограде провели сотрудники ГУ МЧС России по региону, сообщает ИА «Высота 102».
По информации регионального МЧС, в рамках учений отрабатывался алгоритм действий воспитанников колледжа и преподавателей при различных ЧС.



Согласно легенде, возгорание произошло в одном из помещений колледжа. Эвакуацию студентов и сотрудников начали по тревожному сигналу под контролем сотрудников МЧС. В ведомстве отмечают, что все прошло быстро и организованно.



Администрация колледжа проверила студентов по списку, убедившись, что все покинули здание.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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