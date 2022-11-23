Сотрудники МЧС учат волгоградских студентов эвакуироваться









Тренировку по эвакуации из здания социально-педагогического колледжа в Волгограде провели сотрудники ГУ МЧС России по региону, сообщает ИА «Высота 102».

По информации регионального МЧС, в рамках учений отрабатывался алгоритм действий воспитанников колледжа и преподавателей при различных ЧС.













Согласно легенде, возгорание произошло в одном из помещений колледжа. Эвакуацию студентов и сотрудников начали по тревожному сигналу под контролем сотрудников МЧС. В ведомстве отмечают, что все прошло быстро и организованно.













Администрация колледжа проверила студентов по списку, убедившись, что все покинули здание.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



