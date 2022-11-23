







Масштабная проверка систем воздушной тревоги пройдет в Волгограде и области на следующей неделе. Продлится она пять дней, но громкоговорители будут работать в общей сложности 10 часов. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области уже разослал предупреждения об очередных учениях во все муниципалитеты.





Проверка систем воздушной тревоги состоится с 28 ноября по 2 декабря. В эти дни с 10:00 до 12:00 будет звучать следующая информация: «Говорит оперативный дежурный Волгоградской области. Проводится техническая проверка каналов оповещения. Просьба сохранять спокойствие».





Напомним, комплексные учения по гражданской обороне прошли в Волгоградской области 8 ноября. В этот день также включался сигнал учебной воздушной тревоги.



