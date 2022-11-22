Высокорослые срочники пополнили роту Почетного караула на Мамаевом кургане

Более 50 новобранцев пополнят ряды роты Почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, в ходе осеннего призыва. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, первая команда из Ростовской области уже прибыла в элитное подразделение, несущее службу на главной высоте России – Мамаевом кургане. В течение месяца с молодыми людьми проведут курс общевойсковой подготовки, по завершении которого в торжественной обстановке молодое пополнение примет Военную присягу.

Офицеры роты Почетного караула тщательно проводят отбор в подразделение. Среди основных требований – рост не менее 180 и не более 198 см, хорошее состояние здоровья и психологическая устойчивость. Также одним из наиболее важных факторов является желание самого военнослужащего проходить службу в данном подразделении.

С первых дней прохождения общевойсковой подготовки приоритетной считается строевая подготовка, на которую отводится около 800 часов практических занятий. Не менее 4 часов в день интенсивных занятий на плаце, столько же времени отводится на специальную подготовку, в ходе которой военнослужащие осваивают выполнение различных ритуалов: встречу делегаций, возложение венков и др.

Особое внимание уделяется физической подготовке, в ходе которой, помимо общеразвивающих упражнений, отведено время для растяжки на хореографических станках в специальном классе.

Кроме несения караульной службы на Мамаевом кургане, личный состав роты постоянно принимает активное участие в памятных и торжественных мероприятиях, проводимых в Южном военном округе.