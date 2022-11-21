Общество

От светлой радости к седой грусти: фотограф запечатлел настроения окутанного туманами Волгограда

Общество 21.11.2022 20:38
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21.11.2022 20:38


В Волгоградской области, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, настоящей зимы в этом году раньше, чем в январе, ждать не стоит. В декабре, по данным центра «Фобос», температура воздуха в регионе в дневное время в основном будет выше ноля. Лишь в некоторые дни столбики термометров будут сползать до отрицательных отметок. Пока же жители Волгограда и области продолжают наслаждаться осенью с цветением хризантем и шикарными утренними туманами. 

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин показал, каким контрастным может быть Волгоград, окутанный туманом. 


Говорят, что до первых серьезных заморозков должно сойти семь туманов. Такова народная примета, из-за которой, впрочем, в Сети до сих пор не прекращаются споры: иные утверждают, что морозы приходят лишь после двенадцатого по счету тумана. В любом случае, до настоящих холодов Волгограду очевидно еще далеко – природное явление в этом году случается не столь часто.     

Первый туман жители Волгограда могли наблюдать ровно десять дней назад – 11 ноября. Утром в этот день фотограф информагентства «Высота 102» сделал удивительные по красоте кадры – под белой пеленой в лучах солнца город просыпается и готовится к новому дню. 


Новые снимки, но уже с другим «характером», Павел Мирошкин сделал 21 ноября. Сегодня пряча в тумане верхние этажи домов, Волгоград уже не выглядел лучезарно – городом как будто овладели тяжелые думы.  



По подсчетам корреспондентов информагентства, в Волгограде к этому дню наблюдали лишь три тумана. Стало быть, до первых морозов осталось всего четыре... 


Или девять... Кому как угодно. 



 

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