«Когда приехали пожарные, уже все сгорело»: в Волгограде семья участника СВО осталась без дома

Доброволец из Волгограда, участвующий в спецоперации по защите Донбасса, потерял в результате пожара единственное жилье. Дом, в который волгоградец вкладывал все силы и деньги последние несколько лет, превратился в пепелище. Мужчина вместе с двумя малолетними детьми, женой и ее матерью-инвалидом оказался без вещей и постоянного крова.





По словам супруги добровольца Светланы Новиковой, ее муж с февраля находился в зоне проведения спецоперации. В Волгоград мужчина вернулся 29 октября.

— Моему супругу дали небольшой отпуск. Он думал, что приедет, отдохнет, а в итоге мы потеряли наш дом, все вещи, документы, — рассказывает расстроенная женщина. — Мы девять лет вкладывались в него, делали ремонт, брали кредиты. Потеряли все в один миг. Муж только закрыл все долги и тут такое…

В ГУ МЧС по Волгоградской области информагентству подтвердили, что 15 ноября в Ворошиловском районе сгорел частный дом площадью 70 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.





Как рассказала Светлана, днем, когда случился пожар, она была на работе, муж ездил по делам, а дети находились на дополнительных занятиях.

— Дома в тот день была лишь моя мама. Она у меня инвалид — плохо слышит и видит. В тот день, как мы потом узнали от МЧС, замкнула электропроводка. Мама сильно испугалась. С потолка пошел дым, стали сыпать искры, — говорит Светлана. — Она выбежала в чем есть на улицу, потом вернулась домой, чтобы взять теплые вещи, тут как раз дети пришли, успели ее вывести из горящего дома. Старший сын, ему десять лет, оказал ей помощь. Соседи вызвали пожарных. Но, когда те приехали, внутри целыми остались лишь стены. Остальное все сгорело.





Женщина с трудом сдерживает слезы, когда вспоминает о пожаре.

— В огне погибли наши попугайчики, — рассказывает волгоградка. — Мы так к ним привыкли... Сгорело все: вещи, бытовые приборы, документы, одежда. Мы этот дом купили в 2013 году. Девять лет делали ремонт, соорудили пристройки. Теперь ничего не осталось.





Женщина сокрушается, что приходится начинать жизнь фактически с чистого листа и заново отстраивать дом. В восстановлении его семья Новиковых в том числе рассчитывает и на помощь волгоградцев.

— У нас нет ничего. Сейчас живем во временном жилье. Вшестером в однокомнатной квартире. Вещи детям предоставила школа, — говорит Светлана Новикова. — Может быть, у кого-то есть возможность помочь нам стройматериалами... Мы рады сейчас любой помощи. Никому не пожелаю оказаться в такой ситуации.

Связаться со Светланой можно по номеру 8-961-656-37-38.





Фото и видео: Светлана Новикова