Общество

В Волгограде застолбили землю для строительства дороги к новому арбитражному суду

Общество 21.11.2022 19:23
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21.11.2022 19:23


Облкомтранс зарезервировал 30 земельных участков для размещения линейного объекта регионального значения – строительство подъездной автомобильной дороги к административному зданию арбитражного суда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, подписанное Анатолием Васильевым, речь идет об участках, расположенных в границах от улицы Калинина до улицы Одесская Ворошиловского района. 

На срок в три года запрещено возводить на данной территории, где построят дорогу, жилые, производственные и другие здания, проводить мелиоративные, оросительные работы, строить пруды, менять категорию земельных участков, образовывать новые выделы, а также приватизировать землю, находящуюся в муниципальной или государственной собственности. 

Напомним, в июле этого года в Волгограде приступили к строительству шестиэтажного здания суда. Окончание работ планируется в конце 2023 года. Стоимость нового объекта составила почти 1 миллиард рублей. 

Губернатор Волгоградской области недавно побывал на прилегающей к строительству территории и поручил организовать здесь зону отдыха  с выходом на набережную. Также речь шла и о продлении рокадной дороги.  Отрезок от ул. Калинина до ул. Одесской общей протяжённостью 2,1 км включит в себя съезды в существующую автомобильно-дорожную сеть и к будущему зданию арбитражного суда.


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