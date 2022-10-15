Бочаров: рядом с новым арбитражным судом в Волгограде будет парк









Андрей Бочаров предложил обустроить зону отдыха около строящегося здания арбитражного суда в Ворошиловском районе. Сегодня губернатор Волгоградской области вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко посетил стройплощадку и обозначил планы по продолжению развития прибрежной зоны города-героя, организации новой парковой зоны в Ворошиловском районе и продлению рокадной дороги.













Комплексное развитие прибрежной части Волгограда, напомним, стало возможно благодаря реализации масштабного проекта берегоукрепления. К новому его этапу, охватывающему территорию почти в 5 км от Ворошиловского до Кировского районов, приступили к 2021 году.







Первый участок протяженностью 280 м в границах улиц Одесская – Иркутская сдан весной 2022 года: именно здесь ведётся строительство нового здания арбитражного суда Волгоградской области. Подрядчик уже выполнил 10% намеченных работ — забиты сваи фундамента, проводится армирование фундаментных плит, устройство подпорной стенки. Сдача объекта планируется в конце 2023 года.















На выходе из госэкспертизы находится проект продления рокадной дороги. Отрезок от ул. Калинина до ул. Одесской общей протяжённостью 2,1 км включит в себя съезды в существующую автомобильно-дорожную сеть и к будущему зданию арбитражного суда.





Андрей Бочаров отметил, что данный участок Ворошиловского района не имеет больших парков, а реализация новых проектов дает возможность организовать такую территорию для жителей.





- Здесь получится парковая зона с выходом к набережной, большой прогулочной зоной. Обязательно необходимо продумать спуск в набережной Волги, - предложил глава региона.