Общество

Бочаров: рядом с новым арбитражным судом в Волгограде будет парк

Общество 15.10.2022 14:55
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15.10.2022 14:55



Андрей Бочаров предложил обустроить зону отдыха около строящегося здания арбитражного суда в Ворошиловском районе. Сегодня  губернатор Волгоградской области вместе с главой  Волгограда Владимиром Марченко  посетил стройплощадку  и обозначил планы по продолжению развития прибрежной зоны города-героя, организации новой парковой зоны в Ворошиловском районе и  продлению рокадной дороги.



Комплексное развитие прибрежной части Волгограда, напомним,  стало возможно благодаря реализации масштабного проекта берегоукрепления. К новому его этапу, охватывающему территорию почти в 5 км от Ворошиловского до Кировского районов, приступили к 2021 году.

Первый участок протяженностью 280 м в границах улиц Одесская – Иркутская сдан весной 2022 года: именно здесь ведётся строительство нового здания арбитражного суда Волгоградской области. Подрядчик уже выполнил 10% намеченных работ — забиты  сваи фундамента, проводится армирование фундаментных плит, устройство подпорной стенки. Сдача объекта планируется в конце 2023 года.



На выходе из госэкспертизы находится проект продления рокадной дороги. Отрезок от ул. Калинина до ул. Одесской общей протяжённостью 2,1 км включит в себя съезды в существующую автомобильно-дорожную сеть и к будущему зданию арбитражного суда.

Андрей Бочаров отметил, что данный участок Ворошиловского района не имеет  больших парков, а реализация новых проектов дает возможность организовать такую территорию для жителей.

 - Здесь получится парковая зона с выходом к набережной, большой прогулочной зоной. Обязательно необходимо продумать спуск в набережной Волги, - предложил глава региона.


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