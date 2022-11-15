Администрация Волгограда второй раз опубликовала заявку на проведение электронного аукциона для изготовления проектной документации с целью реставрации памятника основателю ВЧК-ОГПУ Феликсу Дзержинскому. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал госзакупок, предыдущие торги признаны несостоявшимся ввиду отсутствия заявок от интересантов.





— Сроки выполнения работ — с момента заключения договора до восьмого декабря 2022 года, — гласит аукционная документация. — Начальная цена контракта составляет 1 071 411,52 рубля. Заявки принимаются до 17 ноября.





Заказчиком закупки выступило МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда». Именно в ведении этого муниципального учреждения находится памятник Дзержинскому. Как утверждают в мэрии города-героя, прилегающая к объекту территория регулярно убирается районной коммунальной службой.





Ранее на состояние объекта, находящегося под защитой государства, обратили внимание местные жители. Волгоградцев возмутила падающая на землю плитка, трещины и трава, пробивающая себе путь сквозь деформированный постамент. Кстати, памятник смог пережить Сталинградскую битву, однако сегодня постамент, на который водружен прототип Феликса Эдмундовича медленно, но верно разрушается.





Так как памятник, расположенный на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, то к восстановительным работам допустят только специализированную организацию с соответствующей лицензией.





До 8 декабря подрядчику предстоит разработать и утвердить предмет охраны объектов, обследовать скульптуру памятника с изготовлением заключения, согласовать с заказчиком проектные решения и смету капремонта, организовать прохождение историко-культурной экспертизы и как итог передать заказчику разработанную проектную и рабочую документацию.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»