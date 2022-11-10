В Волгоградской области сегодня, 10 ноября, в региональном ГУ МВД России отмечают профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел. И, как сообщает ИА «Высота 102», в этом году торжества проходят достаточно скромно – без парада на главной площади Волгограда и без масштабных построений. Тем не менее, на территории главка лучшим полицейским начальник регионального ГУ МВД России сегодня вручил ведомственные награды.





Генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко поздравил сотрудников с праздником и выразил им слова благодарности за службу.

– Главный полицейский Волгоградской области подчеркнул, что сотрудники достойно несут службу, проявляя мастерство и профессионализм, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Особые слова благодарности были сказаны в адрес ветеранов органов внутренних дел. Дмитрий Юрьевич отметил, что ветераны передают свой опыт действующим сотрудникам, а также сохраняют традиции.

Руководство ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с ветеранами органов внутренних дел почтили память стражей правопорядка, погибших при исполнении служебных обязанностей, у мемориальной стелы на территории регионального управления.





Добавим, что сегодня же в МВД России коллективу вокального ансамбля ГУ МВД России по Волгоградской области присудили гран-при XVII фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и лира».