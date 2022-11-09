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Конец коридора затмений: big data о том, как общаются разные знаки зодиака

Телеком 09.11.2022 13:39
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09.11.2022 13:39


Tele2 в день завершения коридора затмений проанализировала, с кем и насколько активно общаются разные знаки зодиака. Аналитики big data исследовали интернет, голосовую и SMS-активность клиентов, а также общение разных знаков зодиака между собой. 
Вопреки стереотипам о неразговорчивости, мужчины пользуются голосовой связью больше, чем женщины. Суммарное количество исходящих минут у мужчин всех знаков на 15% выше показателей противоположного пола. Также женщины менее охотно отвечают на входящие вызовы и стремятся быстрее закончить разговор: суммарная продолжительность принятых звонков на 29% ниже, чем у мужчин.
На Юге мужчины и женщины оказались одинаково общительными – показатели исходящих звонков приблизительно равные. Однако, на входящие вызовы южанки также отвечают менее охотно, как и женщины в целом по стране: продолжительность принятых звонков на 19% меньше, чем у представителей противоположного пола. Наибольшей популярностью, если опираться на количество входящих звонков, пользуются Девы, Львы и Раки обоих полов. Статистика по исходящим звонкам показала, что в южных регионах меньше всего среди мужчин и женщин любят разговаривать Козероги, Стрельцы и Весы.
В целом по стране топ-5 наиболее активно общающихся пар выглядит следующим образом:
1. Овен – Телец
2. Овен – Дева
3. Телец – Дева
4. Близнецы – Телец
5. Овен – Рак
При меньшей тяге к голосовому общению, женщины с лихвой компенсируют это общением в интернете. Дамы вне зависимости от знака зодиака суммарно используют на 31% больше интернет-трафика, чем абоненты мужского пола. При этом наиболее активными в сети стали женщины, родившиеся под знаком Близнецов, Тельцов, Раков. Среди мужчин в сети наиболее активны Близнецы, Раки и Овны.
На Юге женщины также значительно активнее пользуются мобильным интернетом – суммарно они используют на 31% больше трафика, чем мужчины. В числе активных дата-юзеров оказались представительницы Близнецов, Раков и Дев, среди абонентов сильной половины человечества больше всего интернет-трафика расходуют мужчины, родившиеся под знаком Рак, Козерог, Дева. Наименее активными в сети среди представителей обоих полов в южных регионах оказались Скорпионы, Стрельцы и Козероги. 
В целом по стране, больше остальных пользуются голосовой связью мужчины в возрасте от 31 до 45 лет. При этом 66% от общего количества минут разговоров в месяц они расходуют на общение с ровесницами. Следом идут представители возрастной группы от 46 до 56 лет. Наиболее активно они общаются с женщинами в возрасте от 31 до 45 лет – 35% от суммарного объема минут, и с представительницами своей возрастной группы (от 46 до 56 лет) – 34%.
Среди женщин наиболее активно голосовой связью пользуются представительницы аналогичных возрастных групп. Женщины из группы 31-45 лет чаще всего звонят ровесникам, активность дам в возрасте от 46 до 56 лет также почти равно распределена между мужчинами из групп 31-45 лет и 46-56 лет.

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