Общество

«Видели у магазина на Логинова»: в Волжском ищут пропавшую утром 14-летнюю школьницу

Общество 07.11.2022 19:24
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07.11.2022 19:24


В Волжском Волгоградской области ищут 14-летнюю Наталью Звонареву. Утром 7 ноября девочка-подросток вышла из дома и пропала.     

В пресс-службе УМВД России по городу Волжскому корреспонденту ИА «Высота 102» подтвердили информацию об исчезновении подростка. 

— В настоящий момент устанавливается местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней, — пояснили в полицейском управлении. — До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. 

Приметы пропавшей девочки: 

рост 171 сантиметр  

худощавое телосложение

волосы светло-русого цвета

голубые глаза 

В момент исчезновения была одета в бежевую куртку, джинсы черного цвета, черные кроссовки, на голове — белая вязаная шапка. 

Все, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам полиции: 8 (8443) 41-56-56 — в дежурную часть УМВД России по городу Волжскому или 02, а также по номеру 8 927 251 90 59 инспектору по делам несовершеннолетних.

Со слов знакомых пропавшего подростка, у нее есть 16-летний парень, который учится в одном из техникумов Волжского. По словам очевидцев, похожую по описанию девочку сегодня видели на улице Логинова недалеко от сетевого магазина «Магнит». 

Фото: Жесть Волжский / vk.com 

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