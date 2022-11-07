В Волжском Волгоградской области ищут 14-летнюю Наталью Звонареву. Утром 7 ноября девочка-подросток вышла из дома и пропала.

В пресс-службе УМВД России по городу Волжскому корреспонденту ИА «Высота 102» подтвердили информацию об исчезновении подростка.

— В настоящий момент устанавливается местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней, — пояснили в полицейском управлении. — До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей девочки:

рост 171 сантиметр

худощавое телосложение

волосы светло-русого цвета

голубые глаза

В момент исчезновения была одета в бежевую куртку, джинсы черного цвета, черные кроссовки, на голове — белая вязаная шапка.

Все, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам полиции: 8 (8443) 41-56-56 — в дежурную часть УМВД России по городу Волжскому или 02, а также по номеру 8 927 251 90 59 инспектору по делам несовершеннолетних.

Со слов знакомых пропавшего подростка, у нее есть 16-летний парень, который учится в одном из техникумов Волжского. По словам очевидцев, похожую по описанию девочку сегодня видели на улице Логинова недалеко от сетевого магазина «Магнит».

Фото: Жесть Волжский / vk.com