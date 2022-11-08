Общество

В Волгограде двор по соседству с администрацией утопает в грязи из-за брошенного ремонта

Общество 08.11.2022 07:13
0
08.11.2022 07:13



Долгожданное благоустройство и капитальный ремонт измучили жителей двора, расположенного по соседству с администрацией Тракторозаводского района Волгограда. В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители домов №№ 203 и 205 по проспекту Ленина, а также №№ 9, 11,13 по ул. Борьбы, где рабочие бросили с недоделками дома и внутридворовые проезды.
- Фундаменты перерыты, фасады не начаты, во дворе грязь и беспорядок, - жалуются жители.



Еще совсем недавно они верили, что скоро их двор преобразится, станет ухоженным и благоустроенным. Территорию двора составляют пять многоквартирных домов сталинской послевоенной постройки. Местные жители рассказывают, что построенные в середине прошлого века сталинки без должного ухода сильно обветшали. Двором также никто не занимался.
- Стихийные парковки, аварийные деревья, полное отсутствие лавочек и урн, несколько тусклых фонарей на весь большой двор и старая облезлая металлическая детская площадка из нескольких турников и лестниц, - так по описанию жителей выглядел двор до начала ремонта. 



Примечательно, что в доме № 205 по проспекту Ленина находится муниципальное учреждение по жилищной политике, ясельные группы детского сада №170, а через дорогу, в соседнем доме № 207 – администрация Тракторозаводского района.



Два дома - по проспекту Ленина, 203 и улице Борьбы, 13 ранее уже прошли через капитальный ремонт и сейчас выгодно отличаются на фоне облезлых соседей свежим фасадом и новой кровлей. Еще два дома по улице Борьбы №№ 9,11 должны были капитально отремонтировать до 1 ноября текущего года, но что-то пошло не так. Не сложилось и с благоустройством двора.
- В первой половине 2022 года двор ждали прекрасные новости – он был включен в программу ремонта дворов с обещаниями отремонтировать дороги, установить лавочки, урны и освещение, - рассказывают жильцы. - УК спилила и повалила «лишние» деревья, была также демонтирована старая детская площадка, так как из разговоров представителей УК и администрации на месте было ясно – появится новый детский дворик. Но на деле оказалось иначе.



Дорожная техника появилась в этом дворе в конце августа. К октябрю, как утверждают местные жители,  в асфальт закатали только часть дорог, с дефектами сделали парковочные карманы, навалили кучи песка и грунта и исчезли. Так, на одном из таких парковочных карманов почему-то оставили дыру в асфальте, а также поддон с бордюрным камнем.
- Рабочих мы давно не видели. Развороченный двор заливает дождями и он превращается в одну большую грязевую лужу, - говорят жители. 



В районной администрации жителям поясняют, что дорожные работы встали из-за незавершенного капитального ремонта в домах №№ 9 и 11 по улице Борьбы. 
Эту информацию ИА «Высота 102» подтвердили в мэрии Волгограда, сообщив, что благоустройство дворовой территории завершено на 95%.



- В рамках программы по обновлению внутриквартальных проездов здесь уложили новое дорожное и тротуарное покрытия, бордюрный камень, а также оборудовали парковочные карманы. Специалисты подрядной организации полностью выполнили реконструкцию пространства около домов №№203,205 по проспекту им. Ленина, - заверили в мэрии. - Что касается отрезка проезда по ул. Борьбы, 9,11,13, то одновременно с комплексным благоустройством придомовой территории в многоквартирных домах №№9 и 11 проводятся работы по капитальному ремонту, в которых задействована тяжелая спецтехника. Во избежание повреждений многотонными машинами нового асфальтового покрытия на подходах к подъездам и тротуарах подрядная организация завершит реконструкцию объекта по окончании этих работ. 
В свою очередь подрядчик капремонта сообщил, что рабочие ждут благоприятных погодных условий, чтобы все доделать.
- Фундамент на 9-ом доме готов. На 11-ом осталось сделать отмостку. Ждем хорошей погоды, чтобы завершить работы, - сообщили  ИА «Высота 102» в подрядной организации ООО «СК Артель».



Капитальный ремонт двух домов №№ 9 и 11 по улице Борьбы должен был завершиться 1 ноября, но этого не произошло. Подрядчику предстояло сделать крыши, отремонтировать инженерные сети, фундамент и фасад. Сейчас подрядчик заявляет, что ремонт фасада и сетей будет перенесен на весну 2023-го. Крышу и фундамент обещают доделать в этом году.
- Нас подвел поставщик металлической крыши. Заказали у другого, все нормально, ждем. В ближайшие дни крышу накроем, - заверили в ООО «СК Артель». 
Подрядчик капремонта также выразил недоумение, что из-за незавершенного капремонта дорожники не могут положить асфальт. 
- У нас параллельные работы и они никак не пересекаются, - считает представитель подрядной организации.
Фото читателей ИА «Высота 102»
Читайте по теме:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.11.2022 21:23
Общество 07.11.2022 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 20:48
Общество 07.11.2022 20:48
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 19:42
Общество 07.11.2022 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 19:24
Общество 07.11.2022 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 17:49
Общество 07.11.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 17:29
Общество 07.11.2022 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 17:16
Общество 07.11.2022 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 16:28
Общество 07.11.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 15:14
Общество 07.11.2022 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.11.2022 14:12
Общество 07.11.2022 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 11:47
Общество 07.11.2022 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 11:07
Общество 07.11.2022 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 08:25
Общество 07.11.2022 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 07:48
Общество 07.11.2022 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2022 16:14
Общество 06.11.2022 16:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:08
Цифровые кадры: в этом году «Ростелеком» на Юге провел стажировку для почти 500 студентовСмотреть фотографии
07:13
В Волгограде двор по соседству с администрацией утопает в грязи из-за брошенного ремонтаСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде вынесли приговор 72-летней двухэтажкеСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде примут меры безопасности при демонтаже пристроек и фасада ЦУМаСмотреть фотографии
19:42
Владимир Путин наградил главу облздрава Анатолия СебелеваСмотреть фотографии
19:24
«Видели у магазина на Логинова»: в Волжском ищут пропавшую утром 14-летнюю школьницуСмотреть фотографии
18:56
«Им запретили являться в суд»: по делу волгоградского генерала Музраева «исчезают» свидетелиСмотреть фотографии
17:49
Режим гиперхлорирования воды продолжает действовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде 8 ноября сократят маршрут скоростного трамвая из-за ученийСмотреть фотографии
17:19
Четверо волгоградских десантников посмертно удостоены орденов МужестваСмотреть фотографии
17:16
В зону СВО из Волгоградской области отправили новый эшелонСмотреть фотографии
16:51
Банк Уралсиб запустил сервис для малого бизнеса «Цифровая зарплата»Смотреть фотографии
16:28
Волгоградцев укроют в подземке, волжан эвакуируют: чиновники раскрыли суть учений по ГОСмотреть фотографии
16:27
Двое бывших сотрудников райадминистрации Волгограда идут под суд за мошенничествоСмотреть фотографии
15:37
СК возбудил уголовное дело из-за гибели волгоградца при взрыве на заводеСмотреть фотографии
15:14
Воспитанники детских садов Волгограда с ноября питаются по обновленному менюСмотреть фотографии
15:13
На Украине погиб капитан Дмитрий Крюков из КамышинаСмотреть фотографии
14:16
МТС обеспечила студенческие общежития ВолгГТУ высокоскоростным интернетомСмотреть фотографии
14:12
Первые срочники из Волгоградской области отправились на службуСмотреть фотографии
13:57
11 тысяч деревьев высажено в санитарно-защитной зоне «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
13:56
«Открытие Авто»: октябрьские успехи в продажах подтолкнули шесть популярных моделей автомобилей к росту ценыСмотреть фотографии
13:42
Убыточный «Ситиматик-Волгоград» дает зарабатывать миллионы на мусоре другой компанииСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области здание администрации подверглось нападению борца с коррупциейСмотреть фотографии
11:47
Андрей Бочаров обсудил готовность региона к учениям по ГО и ЧССмотреть фотографии
11:32
Члену банды телефонных аферистов грозит 10 лет за обман 13 волгоградцевСмотреть фотографии
11:28
ВТЗ организовал открытый турнир по волейболу имени С.Т. ПапинаСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде месяц пытаются мобилизовать мужчину с проломленным черепомСмотреть фотографии
10:03
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности – в особом фокусе внимания «ЕвроХима»Смотреть фотографии
09:59
Смяло от удара: под Волгоградом легковушка влетела в фургон, есть погибшийСмотреть фотографии
08:25
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области за месяц снизилась на 1122 рубляСмотреть фотографии
 