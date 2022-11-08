







Долгожданное благоустройство и капитальный ремонт измучили жителей двора, расположенного по соседству с администрацией Тракторозаводского района Волгограда. В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители домов №№ 203 и 205 по проспекту Ленина, а также №№ 9, 11,13 по ул. Борьбы, где рабочие бросили с недоделками дома и внутридворовые проезды.

- Фундаменты перерыты, фасады не начаты, во дворе грязь и беспорядок, - жалуются жители.













Еще совсем недавно они верили, что скоро их двор преобразится, станет ухоженным и благоустроенным. Территорию двора составляют пять многоквартирных домов сталинской послевоенной постройки. Местные жители рассказывают, что построенные в середине прошлого века сталинки без должного ухода сильно обветшали. Двором также никто не занимался.

- Стихийные парковки, аварийные деревья, полное отсутствие лавочек и урн, несколько тусклых фонарей на весь большой двор и старая облезлая металлическая детская площадка из нескольких турников и лестниц, - так по описанию жителей выглядел двор до начала ремонта.













Примечательно, что в доме № 205 по проспекту Ленина находится муниципальное учреждение по жилищной политике, ясельные группы детского сада №170, а через дорогу, в соседнем доме № 207 – администрация Тракторозаводского района.













Два дома - по проспекту Ленина, 203 и улице Борьбы, 13 ранее уже прошли через капитальный ремонт и сейчас выгодно отличаются на фоне облезлых соседей свежим фасадом и новой кровлей. Еще два дома по улице Борьбы №№ 9,11 должны были капитально отремонтировать до 1 ноября текущего года, но что-то пошло не так. Не сложилось и с благоустройством двора.

- В первой половине 2022 года двор ждали прекрасные новости – он был включен в программу ремонта дворов с обещаниями отремонтировать дороги, установить лавочки, урны и освещение, - рассказывают жильцы. - УК спилила и повалила «лишние» деревья, была также демонтирована старая детская площадка, так как из разговоров представителей УК и администрации на месте было ясно – появится новый детский дворик. Но на деле оказалось иначе.













Дорожная техника появилась в этом дворе в конце августа. К октябрю, как утверждают местные жители, в асфальт закатали только часть дорог, с дефектами сделали парковочные карманы, навалили кучи песка и грунта и исчезли. Так, на одном из таких парковочных карманов почему-то оставили дыру в асфальте, а также поддон с бордюрным камнем.

- Рабочих мы давно не видели. Развороченный двор заливает дождями и он превращается в одну большую грязевую лужу, - говорят жители.













В районной администрации жителям поясняют, что дорожные работы встали из-за незавершенного капитального ремонта в домах №№ 9 и 11 по улице Борьбы.

Эту информацию ИА «Высота 102» подтвердили в мэрии Волгограда, сообщив, что благоустройство дворовой территории завершено на 95%.













- В рамках программы по обновлению внутриквартальных проездов здесь уложили новое дорожное и тротуарное покрытия, бордюрный камень, а также оборудовали парковочные карманы. Специалисты подрядной организации полностью выполнили реконструкцию пространства около домов №№203,205 по проспекту им. Ленина, - заверили в мэрии. - Что касается отрезка проезда по ул. Борьбы, 9,11,13, то одновременно с комплексным благоустройством придомовой территории в многоквартирных домах №№9 и 11 проводятся работы по капитальному ремонту, в которых задействована тяжелая спецтехника. Во избежание повреждений многотонными машинами нового асфальтового покрытия на подходах к подъездам и тротуарах подрядная организация завершит реконструкцию объекта по окончании этих работ.

В свою очередь подрядчик капремонта сообщил, что рабочие ждут благоприятных погодных условий, чтобы все доделать.

- Фундамент на 9-ом доме готов. На 11-ом осталось сделать отмостку. Ждем хорошей погоды, чтобы завершить работы, - сообщили ИА «Высота 102» в подрядной организации ООО «СК Артель».













Капитальный ремонт двух домов №№ 9 и 11 по улице Борьбы должен был завершиться 1 ноября, но этого не произошло. Подрядчику предстояло сделать крыши, отремонтировать инженерные сети, фундамент и фасад. Сейчас подрядчик заявляет, что ремонт фасада и сетей будет перенесен на весну 2023-го. Крышу и фундамент обещают доделать в этом году.

- Нас подвел поставщик металлической крыши. Заказали у другого, все нормально, ждем. В ближайшие дни крышу накроем, - заверили в ООО «СК Артель».

Подрядчик капремонта также выразил недоумение, что из-за незавершенного капремонта дорожники не могут положить асфальт.

- У нас параллельные работы и они никак не пересекаются, - считает представитель подрядной организации.

Фото читателей ИА «Высота 102»

Читайте по теме: