Мокрый капремонт: пленку вместо крыши натянули в многоквартирном доме в Волгограде















Жильцы многоквартирного дома №2 по улице Борьбы в Тракторозаводском районе Волгограда пожаловались на спартанские условия жизни из-за капитального ремонта в их доме.

- У нас вместо крыши натянута пленка. Живем так уже несколько месяцев. Как начинается дождь, так нас топит. Первый потоп мы пережили в июле, сейчас все повторяется, - сообщила ИА «Высота 102» жительница одной их квартир на верхнем этаже четырехэтажки Ирина Антия.

По словам женщины, все протечки фиксирует УК. Есть акты, но жильцам от этого не легче. Вся квартира уставлена емкостями для сбора воды, а в одной из комнат из-за протечек не работает розетка.

- Подрядчик нам каждый раз обещает, что крышу скоро установят, но пока ничего не сделано. Из-за этих протечек боюсь, что мне на голову рухнет потолок, - опасается Ирина. - Самое интересное, что по срокам капитальный ремонт нашего дома должен завершиться 1 ноября, но это не так.

Жильцы утверждают, что строители должны были укрепить фундамент, но эти работы не завершены, как и с крышей. В этом многоквартирном доме послевоенной постройки также должны были заменить все инженерные коммуникации, но этих работ даже не начинали.

- Нам говорят, что у них нет материала. Если нет, то зачем тогда крышу разбирали? - недоумевает еще один житель этого дома Дмитрий. Также у мужчины есть вопросы и по другим видам работ. Так, он недоумевает, почему фундамент раскапывают небольшими фрагментами, которые потом долго стоят в открытом состоянии.

Согласно информационному щиту, установленному на четырехэтажке, работы по капремонту в этом доме выполняет ООО «СК Артель».

В этой компании пояснили, что металлическую крышу поставщик им должен отгрузить в начале следующей неделе, после чего её установят.

- Без вскрытия крыши мы не можем начать ремонт. Только после вскрытия можно узнать, в каком состоянии находится стропильная система, - пояснил информагентству представитель ООО «СК Артель». - А после монтажа леса мы можем заказать металл, раньше нельзя.

Подрядчик утверждает, что их подвел поставщик металла, пришлось заказывать кровлю в другой компании. Также свои коррективы в сроки проведения строительных работ внесла дождливая погода.

- Мы не отказываемся от своих обязательств. То, что положено, мы всё сделаем, - заверил подрядчик. В компании отметили, что крышу и фундамент сделают в ближайшее время, а часть работ по объективным причинам будут перенесены на следующий год.

Видео: жителей дома №2 по улице Борьбы

Фотоколлаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»