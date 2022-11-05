Росстат: из Волгоградской области в 2022 году уехало 39501 человек









Росстат опубликовал новые данные о миграционных потоках в регионах РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградская область сохранила позицию антилидера в своеобразном рейтинге регионов ЮФО по миграционной убыли населения.









Так, в период с января по август 2022 года Волгоградскую область местом своего жительства выбрали 35713 человек, тогда как покинул пределы субъекта 39501 человек. Таким образом, миграционная убыль населения составила в Волгоградской области 3788 человек. Это – самый высокий показатель среди субъектов ЮФО. Напомним, за 7 месяцев 2022 года миграционная убыль населения в регионе была меньше - 3460 человек.





Лишь в двух регионах Южного федерального округа зафиксирован прирост населения за счет миграции. Так, в Краснодарском крае этот показатель составил 10761 человек – 105909 человек приехали жить рядом с морем, в то же время 95148 человек отсюда уехали.







В Севастополе миграционный прирост населения также высокий – плюс 9361 человек. Так, местом жительства этот город выбрали 23618 россиян, тогда как покинули его 14257 человек.