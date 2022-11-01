Волгоградские Концессии сообщили о заполнении сетей на 50%

В Волгограде по сведениям компании «Концессии водоснабжения» после запуска первой нитки коллектора в пойме реки Царицы сети заполнились водой уже на 50%. Ресурс поступает в дома жителей Ворошиловского района.

Так, по сообщению читателей ИА «Высота 102», на пятый день после коммунальной аварии вода начала поступать в многоквартирные дома, расположенные на улицах Пугачевская, Циолковского, Козловская, Новоузенская, Лавочкина, Грушевская, Кузнецкая, Рабоче-Крестьянская. Жителям Советского района Волгограда необходимо набраться терпения – до конца суток при условии бесперебойной работы сети вода дойдет и до южных жителей.





В оперштабе уточняют, что после окончания работ на первом трубопроводе канализационного коллектора и возобновления подачи водоснабжения потребителям бригады оперативно перешли к восстановлению резервного трубопровода.

– Работы по-прежнему продолжаются в круглосуточном режиме, все необходимые спецтехника и материалы уже доставлены на площадку. Ход восстановительных мероприятий находится под контролем главы Волгограда Владимира Марченко до полной ликвидации аварии, – сообщают в оперштабе.