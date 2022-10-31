Общество

Мать погибшего в СВО собралась в Москву ради Аллеи Славы в Камышине

Общество 31.10.2022 20:15
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31.10.2022 20:15


Жительница Камышина Волгоградской области Светлана Ивченко, потерявшая в ходе СВО на Украине сына Максима, отправилась в Москву. Женщина отчаялась искать помощи у местных властей и хочет дойти до президента. 

Поводом послужили, как рассказала Светлана, черствость и невнимание камышинских чиновников к обустройству воинского захоронения, где в том числе похоронен и ее сын, представленный посмертно к ордену Мужества.  

— Наш сын погиб за Россию, наша семья пожертвовала самым бесценным, самым дорогим, что у нас есть. Он как истинный патриот проявил себя не в словах, а в деле. С честью выполнил воинский долг перед Родиной! — рассказывает мать героя. — В музее-заповеднике «Сталинградская битва» в Волгограде нам передали орден Мужества. Сына похоронили с воинскими почестями 15 июня в Камышине. 

По словам Светланы, место погребения ее сына и других парней, достойным совершенному подвигу назвать нельзя. Женщина купила билеты, взяла с собой старшего сына Федора — инвалида детства — так как его не с кем оставить и поехала за правдой в Москву. 

— Планирую попасть в Минобороны на личный прием, рассказать о своей проблеме, не только моей проблеме, но и других родителей, потерявших своих детей, — поделилась Светлана. — Я не понимаю наших чиновников. Они словно пытаются от меня отвязаться что ли? Я не знаю… Мне больно это говорить. Пускай они просто ответят, что для них значат наши сыновья? Что дли них эта спецоперация? Почему к ним такое отношение? У меня цель только одна — чтобы память о моем сыне жила, чтобы все было достойно. 


На фото: погибший в СВО разведчик Максим Ивченко 

Уставшая от постоянных сражений с чиновниками, Светлана Ивченко надеется, что в Москве ее поймут и услышат. Камышанка уточняет, что готова дойти до президента. Женщина в очередной раз пытается донести до чиновников простую истину, что память — это святое.   

— При захоронении представители администрации Камышина словесно обозначили захоронение наших воинов Аллеей Славы. Аллею эту никто так найти и не может. Отличить от участка городского кладбища место захоронения вообще невозможно, — сокрушается камышанка. — Отведено место в глубине кладбища, рядом с оврагом и сточными водами. Отличается оно только тем, что родные на каждом захоронении крепят российские флаги. И они развеваются на ветру, как просьба помнить и не забывать погибших воинов. 

Женщине до боли обидно, что до сих пор там нет указателей и подъездной дороги. 

— На нашу просьбу достойно оформить место погребения, мне было озвучено, что по документам никакой Аллеи не выделено, что это народное название этого кладбища, — говорит Светлана. — Чиновники нас не слышат, только после публикаций на информационных порталах нашего региона они чуть-чуть шевельнутся и вновь находят отговорки и причины забросить облагораживание этого значимого места. Лшь кормят нас обещаниями. 


В частности, утверждает мать погибшего в СВО Максима Ивченко, глава Камышина Станислав Зинченко при личной встрече пообещал, что это будет достойное воинское захоронение. 

— Зинченко озвучил, что расстояние между рядами на кладбище будет не менее трех метров, чтобы мог пройти трактор для расчистки, что высадят деревья. Мы даже пришли к общему мнению и немного успокоились, — вспоминает мать максима. — А зря успокоились! 23 октября, приехав на могилу к сыну в очередной раз, мы были убиты бесчеловечностью, как красиво пообещать и так бесстыдно не выполнить ни одного обещания! Чиновники решили изменить расстояние с обещанных трех метров до двух. С учетом оградок, высаженных там деревьев, совсем не останется места для подъезда машин. А как же быть Федору? Он не сможет на коляске  подъехать к могиле брата. 

Женщина опасается, что воинское захоронение переведут в статус обычного кладбища.  

— Я еще 19 августа написала обращение к руководителю Волгоградской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александру Блошкину по этому вопросу, — сообщает Светлана. — Председатель Волгоградской областной думы пообещал приехать в Камышин в середине октября… и пропал.

Камышанка надеется, что чиновники все же ее услышат и создадут достойные условия для погибших в спецоперации бойцов. Светлана Зинченко подготовила обращения в адрес Президента РФ, Минобороны,  Общественной палаты России, лично министру Шойгу и депутату ГД РФ, координатору федерального партийного проекта «Историческая память» Александру Хинштейну, а также губернатору Волгоградской области. 

Фото и видео: Светлана Ивченко 

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