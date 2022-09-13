Общество

Просьбу волгоградки, потерявшей на Украине сына, отправили гулять по кабинетам чиновников

Общество 13.09.2022 14:40
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13.09.2022 14:40


Просьба жительницы города Камышина о помощи в обустройстве Аллеи Славы на городском кладбище, где похоронены 14 погибших в ходе СВО ребят, пошла «гулять» по кабинетам чиновников. Как рассказала ИА «Высота 102» Светлана Ивченко, чей сын Максим также покоится на этом кладбище, на днях она получила ответ на письменное обращение к председателю Волгоградской облдумы Александру Блошкину, который является также руководителем областной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил  правоохранительных органов. 

– Я получила ответ от Александра Блошкина 12 сентября, составлен он был 9 сентября. Видимо, не нашлось у руководителя ветеранской организации времени, чтобы отправить его в тот же день. Блошкин мне ответил, что считает необходимым вмешательство в решение данного вопроса органов исполнительной власти, – пояснила Светлана Ивченко. – И мое обращение из ветеранской организации передали для принятия мер заместителю губернатора Геннадию Шевцову. Честно, не ожидала, что так будет. Теперь остается ждать, как отреагирует губернаторский состав. 

При этом, по словам Светланы Ивченко, пока не находит отклика ее просьба благоустроить Аллею Славы и в администрации Камышина. 

– Руководитель камышинского комитета ЖКХ и капитального строительства Максим Колескин, как я нечаянно узнала, назначен администрацией города курировать нашу семью и помогать решать возникающие вопросы, - рассказала женщина. – Но, видимо, и у него пока времени на нашу семью нет. Будем надеяться, что когда-нибудь, да найдется. И чиновники все-таки пойдут навстречу родным, потерявших своих близких на Украине, и сделают достойным их последний приют. 

Напомним, Светлана Ивченко, чей сын Максим погиб на Украине 7 июня и награжден посмертно Орденом Мужества, добивается от властей помощи в благоустройстве Аллеи Славы на кладбище Камышина. По замыслу женщины, на месте, где похоронены отдавшие жизни за Родину парни, должны быть проложены дорожки, высажены вечнозеленые растения и установлены указатели. Пока же на отшибе городского погоста среди могил героев ходят коровы и жуют оставленные здесь цветы. 

Светлану Ивченко поддерживают и другие родственники, чьи близкие и любимые не вернулись из Украины. 

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