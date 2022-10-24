Жители города Камышина, чьи сыновья погибли в ходе выполнения воинского долга в зоне проведения спецоперации, 24 октября напомнили председателю Волгоградской областной думы и по совместительству главе регионального совета ветеранов Александру Блошкину об обещании встретиться с ними лично. По словам камышан, просивших об организации аллеи славы на городском кладбище, за прошедший месяц у них накопилось немало вопросов и Александру Ивановичу, и к местным чиновникам. Последней каплей стало новое захоронение, организованное вопреки договоренностям.

– В сентябре после ряда публикаций в СМИ состоялась встреча родственников погибших с главой Камышина Зинченко, – рассказала мама одного из погибших солдат Светлана Ивченко. – В частности Станислав Зинченко 19 сентября лично обещал нам, что между могилами наших детей будет не менее трех метров для того, чтобы мог пройти трактор и расчистить. Он обращался и лично к нашей семье с тем же обещанием, чтобы мы могли к могиле сына на инвалидной коляске доставить Федора. Что для нас эти обещания? Это чувство, что наши парни не просто полегли, не просто где-то бежали, споткнулись и не встали больше никогда. Это память. Мы надеялись, что захоронения будут достойны воинских почестей. Но на деле оказывается, что нас собирали просто для того, чтобы затуманить нам голову.

Светлана Ивченко предоставила видео, на котором запечатлено новое захоронение.

– От оградки до начала холмика – всего два холмика сегодня. Установят родственники оградку и здесь, а затем высадят деревья – и как мы будем ходить к мальчишкам? – задается вопросом женщина. – Выходит, что не идет речи сегодня не о какой аллее славы. Обычные захоронения на городском кладбище, и больше ничего. Нет даже никаких указателей, которые обещал Зинченко.

По словам жительницы Камышина, во вторник ей предстоит встреча со Станиславом Зинченко, на которой она надеется увидеть планировку участка. Однако, признается Светлана Ивченко, в Камышине с сентября ждут приезда Александра Блошкина.

– Хотелось бы обратиться к Александру Ивановичу: вы обещали приехать в середине октября, лично пройти по кладбищу и встретиться с нами. Но середина октября уже миновала. Возможно, вы имели не этот год? Приезжайте и посмотрите, что делают с памятью чиновники. Куда нам еще обращаться? Еще выше? Пожалуй, что так.

Напомним, 14 октября сообщалось о том, что власти Камышина откроют воинское кладбище на местном погосте. Соответствующее постановление подписал глава города Станислав Зинченко. В документе кладбище названо «воинским участком №1». Там будут захоронены погибшие при защите Отечества. За содержание погоста назвали ответственным МУП «Ритуальные услуги для населения». Учет воинских захоронений будет вести комитет по культуре города.

Как следует из положения, на воинском участке №1, планируют хоронить по желанию родных военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, сотрудников УИН, погибших при прохождении военной службы или умерших в результате увечья или ран, а также от заболевания в мирное время. Места на воинском участке могут занять могилы ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и военной службы, а также погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств. Также здесь могут обустроить захоронения погибших и умерших в плену. Для этой категории покойников оговариваются условия - если в плену погибшие жители Камышина оказались в силу сложившейся обстановки и не утратили своей чести и достоинства и не изменили Родине.

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