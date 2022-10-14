«Не Аллея Славы, а воинский участок»: в Камышине обустроят специальное кладбище для погибших на Украине









Власти Камышина Волгоградской области откроют воинское кладбище на местном погосте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации городского округа, подписанное главой Станиславом Зинченко, в документе это кладбище названо «воинским участком №1». Там будут захоронены погибшие при защите Отечества. За содержание кладбища назвали ответственным МУП «Ритуальные услуги для населения». Учет воинских захоронений будет вести комитет по культуре города.





Как следует из положения о воинском участке №1, на этой территории будут хоронить по желанию родных военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, сотрудников УИН, погибших при прохождении военной службы или умерших в результате увечья или ран, а также от заболевания в мирное время.





Места на воинском участке могут занять могилы ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и военной службы, а также погибших при выполнении воинского долга на территориях других государства.





Право на захоронение на данном кладбище получат в том числе умершие от ран, полученных при защите Отечества, а также пропавшие без вести в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей.





Также здесь могут обустроить захоронения погибших и умерших в плену. Для этой категории покойников оговариваются условия - если в плену погибшие жители Камышина оказались в силу сложившейся обстановки и не утратили своей чести и достоинства и не изменили Родине.