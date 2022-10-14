«Не Аллея Славы, а воинский участок»: в Камышине обустроят специальное кладбище для погибших на Украине
Общество 14.10.2022 10:59
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14.10.2022 10:59
Власти Камышина Волгоградской области откроют воинское кладбище на местном погосте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации городского округа, подписанное главой Станиславом Зинченко, в документе это кладбище названо «воинским участком №1». Там будут захоронены погибшие при защите Отечества. За содержание кладбища назвали ответственным МУП «Ритуальные услуги для населения». Учет воинских захоронений будет вести комитет по культуре города.
Как следует из положения о воинском участке №1, на этой территории будут хоронить по желанию родных военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, сотрудников УИН, погибших при прохождении военной службы или умерших в результате увечья или ран, а также от заболевания в мирное время.
Места на воинском участке могут занять могилы ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и военной службы, а также погибших при выполнении воинского долга на территориях других государства.
Право на захоронение на данном кладбище получат в том числе умершие от ран, полученных при защите Отечества, а также пропавшие без вести в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей.
Также здесь могут обустроить захоронения погибших и умерших в плену. Для этой категории покойников оговариваются условия - если в плену погибшие жители Камышина оказались в силу сложившейся обстановки и не утратили своей чести и достоинства и не изменили Родине.
Напомним, ранее некоторые из родственников погибших во время СВО настаивали на том, чтобы на местном кладбище открыли Аллею Славы. В частности, благоустроенный участок на территории погоста хотела видеть Светлана Ивченко, мама Максима, погибшего в июне 2022 года во время СВО.
В середине сентября глава Камышина встретился с семьями погибших на Украине военнослужащих и пообещал выполнить просьбу родных.
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