Общество

«Не Аллея Славы, а воинский участок»: в Камышине обустроят специальное кладбище для погибших на Украине

Общество 14.10.2022 10:59
0
14.10.2022 10:59



Власти Камышина Волгоградской области откроют воинское кладбище на местном погосте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации городского округа, подписанное главой Станиславом Зинченко, в документе это кладбище названо «воинским участком №1». Там будут захоронены погибшие при защите Отечества. За содержание кладбища назвали ответственным МУП «Ритуальные услуги для населения». Учет воинских захоронений будет вести комитет по культуре города.

Как следует из положения о воинском участке №1, на этой территории будут хоронить по желанию родных военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, сотрудников УИН, погибших при прохождении военной службы или умерших в результате увечья или ран, а также от заболевания в мирное время.

Места на воинском участке могут занять могилы ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и военной службы, а также погибших при выполнении воинского долга на территориях других государства. 

Право на захоронение на данном кладбище получат в том числе  умершие от ран, полученных при защите Отечества, а также пропавшие без вести в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей. 

Также здесь могут обустроить захоронения погибших и умерших в плену. Для этой категории покойников оговариваются условия - если в плену погибшие жители Камышина  оказались в силу сложившейся обстановки и  не утратили  своей чести и достоинства и не изменили Родине. 

Напомним, ранее некоторые из родственников погибших во время СВО настаивали на том, чтобы на местном кладбище открыли  Аллею Славы. В частности, благоустроенный участок на территории погоста хотела видеть Светлана Ивченко, мама Максима, погибшего в июне 2022 года во время СВО. 

В середине сентября глава Камышина встретился с семьями погибших на Украине военнослужащих и пообещал выполнить просьбу родных. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.10.2022 12:37
Общество 14.10.2022 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.10.2022 09:45
Общество 14.10.2022 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 09:37
Общество 14.10.2022 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 09:07
Общество 14.10.2022 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 08:30
Общество 14.10.2022 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2022 07:59
Общество 14.10.2022 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 21:55
Общество 13.10.2022 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 20:45
Общество 13.10.2022 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 20:07
Общество 13.10.2022 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 19:35
Общество 13.10.2022 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 17:19
Общество 13.10.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 17:14
Общество 13.10.2022 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 14:43
Общество 13.10.2022 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 14:06
Общество 13.10.2022 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2022 14:05
Общество 13.10.2022 14:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:28
Одна на два миллиона: в Волгограде спасли 8-летнюю девочку с неработающим сердцемСмотреть фотографии
13:17
«Их было двое»: под Волгоградом дождь помешал сжечь местную администрациюСмотреть фотографии
12:37
Банк «Открытие»: жители ЮФО поделились экономическими прогнозами на ближайшие полгодаСмотреть фотографии
12:03
В Котово ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
11:36
Старший сержант из Камышина Сергей Фоменко погиб в СВОСмотреть фотографии
11:25
Онлайн, внимание, мяч: Wink покажет финальные туры чемпионата Бразилии в прямом эфиреСмотреть фотографии
11:15
ФСБ разоблачило фиктивный брак волгоградки с иностранцемСмотреть фотографии
10:59
«Не Аллея Славы, а воинский участок»: в Камышине обустроят специальное кладбище для погибших на УкраинеСмотреть фотографии
10:41
Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с троллейбусом в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
В Волгограде похоронят погибшего в СВО 41-летнего Максима БурмистроваСмотреть фотографии
10:15
Абоненты билайн благодаря запуску VoLTE могут оставаться в интернете, даже если им позвонилиСмотреть фотографии
10:14
На волгоградском «Химпроме» создадут особую экономическую зонуСмотреть фотографии
09:51
Производитель тротуарной плитки в Волгограде судится с Росприроднадзором из-за свалкиСмотреть фотографии
09:45
Льготы, выплаты и помощь юристов: в Волгоградской области открыты горячие линии для мобилизованныхСмотреть фотографии
09:37
Мобилизованные волгоградцы осваивают тактику ведения боя в населенных пунктахСмотреть фотографии
09:07
Жителям Камышина рассекретят адреса бомбоубежищ на случай военного времениСмотреть фотографии
08:30
Волгоградцам объяснили про этапы частичной мобилизацииСмотреть фотографии
08:09
Волгоградский ЦСМ поздравляет с Всемирным днем стандартовСмотреть фотографии
07:59
Туман и ночные заморозки до -3 пришли в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:55
Священник из города-героя оказался на подводной лодке «Волгоград»Смотреть фотографии
21:15
В Волгоградской области ищут пропавшего месяц назад мужчину в красномСмотреть фотографии
20:45
Под Волгоградом казаки с боевым опытом собрались на СВОСмотреть фотографии
20:07
Двум фронтовикам присвоят звание почетных граждан Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:35
«В квартирах как в сауне»: из-за кипятка в подвале задыхается маленький волгоградецСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
В Волжском в отделе полиции умер 41-летний рецидивистСмотреть фотографии
18:25
Бросившему умирать пешехода волгоградцу суд продлил срок в СИЗОСмотреть фотографии
17:19
Еще один иск по укушенному бездомной собакой ребенку рассмотрен в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:14
«Спасибо вам, что они герои»: в Волгограде передали пять орденов Мужества семьям погибших в СВО бойцовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
На расчистку заиленной Медведицы в Волгоградской области уйдет три годаСмотреть фотографии
16:37
ДОМ.РФ предлагает волгоградским инвесторам перспективные площадки под строительство жильяСмотреть фотографии
 