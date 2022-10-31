В Волгограде на стыке Ворошиловского и Центрального районов горожан напугали звуки стрельбы и взрывов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, непривычный громкий шум доносился из-под Астраханского моста.

— Услышали звуки, похожие на взрывы, стрельбу, дым пошел из-за Морятника (недостроенный комплекс по обучению детей плаванию, расположенный в пойме реки Царицы, — Прим. ред.), — рассказали информагентству очевидцы. — Там какие-то люди в форме бегали, но издалека непонятно было, кто. Может реконструкция боев?

Волгоградцы в соцсетях предположили, что это мог быть шум от строительной техники на месте коммунального ЧП в сквере Пахмутовой или некие учения.

Собственный источник в силовых структурах региона, пояснил журналистам ИА «Высота 102», что звуки взрывов и стрельба — патриотическое мероприятие.

Стоит отметить, что сегодня в Волгограде открылся V слет кадет СК России, в котором принимают участие 80 воспитанников из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Уточняется, что слет проходит на базе Волгоградского кадетского корпуса СК РФ имени Ф.Ф. Слипченко с 31 октября по 4 ноября. Ребята обменяются опытом, проверят свои знания, посетят достопримечательности города-героя, пообщаются, примут участие в спартакиаде по волейболу, настольному теннису, стрельбе и шахматам.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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