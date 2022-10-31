Делегация СК России прибыла в Волгоград на межрегиональный слёт кадетов

Общество 31.10.2022 15:53
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31.10.2022 15:53
Сегодня, 31 октября, в Волгограде открылся V слёт кадет СК России, в котором принимают участие 80 воспитанников из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
Как сообщили в администрации региона, торжественное открытие слёта, который посвящен 80-летию Сталинградской Победы, состоялся в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Кадетов приветствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Петров, участники Великой Отечественной войны, ветераны следственных органов, участники СВО, руководители силовых ведомств.
- V слёт кадет проходит в период подготовки к 80-летию Сталинградской Победы, - отметил губернатор Андрей Бочаров. - Защитники Сталинграда покрыли себя неувядаемой славой на все времена. И сегодня в ходе специальной военной операции военнослужащие нашей страны с честью выполняют государственный долг. Наши воины сражаются с радикальными националистами и современными фашистами с таким же мужеством и самоотверженностью, как их деды и прадеды 80 лет назад защищали Сталинград, защищали Родину, освобождали нашу землю от фашистов.
Воспитанников кадетских корпусов приветствовал руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Петров. Ребят также напутствовали участник СВО Борис Сакирко, ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Колотушкин.
Кадеты подробно представили свои учебные заведения, в том числе рассказали о поисковой работе. Например, воспитанники Волгоградского кадетского корпуса реализуют большой проект «Забытые имена героев Великой Отечественной войны», в рамках которого, в частности, исследуют жизненный и боевой путь снайпера Сталинградской битвы Александра Фролова.
V слёт кадет Следственного комитета России проходит на базе Волгоградского кадетского корпуса СК РФ имени Ф.Ф. Слипченко с 31 октября по 4 ноября. Ребята обменяются опытом, проверят свои знания, посетят достопримечательности города-героя, пообщаются, примут участие в спартакиаде по волейболу, настольному теннису, стрельбе и шахматам.
Фото: администрации Волгоградской области
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