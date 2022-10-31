Еще один гидроузел ВДСК реконструируют в Волгоградской области









Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на проект реконструкции на Волго-Донском судоходном канале гидроузла № 4, расположенного вблизи Кировского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области.

- Настоящий проект, рассмотренный Главгосэкспертизой, касается реконструкции гидроузла № 4, который является четвертой ступенью густошлюзованного участка Волжского склона канала, - сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России. - В состав гидротехнических сооружений гидроузла входят шлюз № 4 с водосбросом, две грунтовые дамбы и судоходный канал.

В проектной документации, в составе прочих мероприятий, предусмотрена реконструкция объектов шлюза № 4, в том числе гидромеханического оборудования шлюза: механизмов привода ворот и затворов водопроводных галерей, а также замена лестниц для спуска в осушенную камеру, восстановление части строительных конструкций зданий и сооружений.

Проектную документацию подготовило ООО «Специальные сварные металлоконструкции». Застройщиком является администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей.

Ранее положительное заключение было выдано на проектную документацию по реконструкции еще трех гидроузлов ВДСК. Тогда речь шла о реконструкции механического оборудования камер шлюзов гидроузла № 6 в Кировском сельском поселении, Ильевского гидроузла № 13 у поселков Пятиморск и Ильевка в Ильевском сельском поселении и Николаевского гидроузла, расположенного возле станицы Николаевская в Ростовской области.

Постановление «Об открытии Волго-Донского судоходного канала» правительство СССР выпустило 70 лет назад - в июле 1952 года. 101-километровый водный путь обеспечил судоходство от Каспийского моря до Черного.

Всего на Волго-Донском судоходном канале построено 96 гидротехнических сооружений, в том числе 17 судоходных шлюзов, 18 судоходных каналов, 3 насосные станции, 23 земляные плотины и дамбы и 2 аварийно-ремонтных заграждения.

По Волго-Донскому каналу имени В.И. Ленина ежегодно проходят более 7 тысяч судов грузоподъемностью до 6 тысяч тонн, перевозящих более 12 миллионов тонн грузов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»