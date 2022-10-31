В Волгограде пришел конец кладбищенским войнам

Общество 31.10.2022 12:47
0
31.10.2022 12:47
Вступило в законную силу судебное решение по иску прокурора Волгограда об обеспечении конкурентного доступа на кладбища организаций, оказывающих ритуальные услуги. Об этом сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Ранее Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре направил на пересмотр в Волгоградский областной суд дело по иску прокурора Волгограда к мэрии и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» об обеспечении беспрепятственного доступа на кладбища лицам и организациям, оказывающим ритуальные услуги.
- Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда согласилась с решением Центрального районного суда Волгограда в части возложения на администрацию Волгограда обязанности обеспечить беспрепятственный доступ на кладбища всех заинтересованных лиц и организаций, оказывающих ритуальные услуги, - сообщила Черединина. - Исполнение вступившего в законную силу судебного акта взято прокуратурой Волгоградской области на контроль.
Напомним, что прокуратурой Волгограда после проведенных проверок и неоднократного принятия мер прокурорского реагирования, многочисленных обращений граждан и хозяйствующих субъектов в 2020 году предъявлено исковое заявление к администрации Волгограда, департаменту городского хозяйства администрации города, ЗАО «РП «Память» о возложении обязанности обеспечить беспрепятственный конкурентный доступ всех лиц на территории кладбищ, расположенных в Волгограде.
Решением Центрального районного суда Волгограда от 25 августа 2020 года указанный выше иск был удовлетворен в части возложения обязанности на администрацию Волгограда организовать беспрепятственный доступ на территории общественных кладбищ Волгограда лиц и организаций, оказывающих ритуальные услуги. Однако Волгоградский областной суд, рассмотрев жалобу администрации Волгограда, отменил принятое судом первой инстанции решение и 12 мая 2021 года отказал в удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме.
Не согласившись с результатами апелляционного рассмотрения гражданского дела, прокурором Волгоградской области Денисом Костенко было подано кассационное представление с требованием об отмене принятого Волгоградским областным судом апелляционного определения.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 19 октября 2021 года отменил апелляционное определение Волгоградского областного суда и направил гражданское дело на новое рассмотрение.
Еще один гидроузел ВДСК реконструируют в Волгоградской области31.10.2022 13:35
Общество 31.10.2022 13:35
Смотрим, куда подвезут воду в обезвоженные районы Волгограда: список адресов31.10.2022 12:53
Общество 31.10.2022 12:53
Легкоатлетический манеж в Волгограде преображается после пожара31.10.2022 12:19
Общество 31.10.2022 12:19
Масштабные учения по гражданской обороне анонсировал губернатор Бочаров31.10.2022 11:44
Общество 31.10.2022 11:44
Оперштаб: в пойме заменили уже 65% одной из труб аварийного коллектора31.10.2022 10:06
Общество 31.10.2022 10:06
Волгоградцы в ноябре досрочно получат пенсии31.10.2022 09:46
Общество 31.10.2022 09:46
Первые заморозки ожидаются в Волгограде в ночь на 1 ноября31.10.2022 09:28
Общество 31.10.2022 09:28
В школах Волгограда продлевают каникулы и вводят дистант из-за аварии на коллекторе30.10.2022 19:56
Общество 30.10.2022 19:56
Мобилизованным волгоградцам передали теплые вещи и обереги30.10.2022 19:21
Общество 30.10.2022 19:21
В Волгограде из-за ЧС ограничили движение машин30.10.2022 17:41
Общество 30.10.2022 17:41
Бочаров обозначил сроки запуска воды и тепла после крупнейшей аварии в Волгограде30.10.2022 16:27
Общество 30.10.2022 16:27
Под Волгоградом спасли провалившуюся под землю лошадь30.10.2022 14:50
Общество 30.10.2022 14:50
В ВолГУ из-за аварии в центре Волгограда перенесли День открытых дверей30.10.2022 12:46
Общество 30.10.2022 12:46
Жителей Волгограда пугают остановкой котельных в трех районах города30.10.2022 11:38
Общество 30.10.2022 11:38
Куда привезут воду в Ворошиловский и Советский районы Волгограда: список адресов30.10.2022 10:14
Общество 30.10.2022 10:14