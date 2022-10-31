Общество

В Волгограде пришел конец кладбищенским войнам

Общество 31.10.2022 12:47
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31.10.2022 12:47



Вступило в законную силу судебное решение по иску прокурора Волгограда об обеспечении конкурентного доступа на кладбища организаций, оказывающих ритуальные услуги. Об этом сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Ранее Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре направил на пересмотр в Волгоградский областной суд дело по иску прокурора Волгограда к мэрии и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» об обеспечении беспрепятственного доступа на кладбища лицам и организациям, оказывающим ритуальные услуги.
- Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда согласилась с решением Центрального районного суда Волгограда в части возложения на администрацию Волгограда обязанности обеспечить беспрепятственный доступ на кладбища всех заинтересованных лиц и организаций, оказывающих ритуальные услуги, - сообщила Черединина. - Исполнение вступившего в законную силу судебного акта взято прокуратурой Волгоградской области на контроль.
Напомним, что прокуратурой Волгограда после проведенных проверок и неоднократного принятия мер прокурорского реагирования, многочисленных обращений граждан и хозяйствующих субъектов в 2020 году предъявлено исковое заявление к администрации Волгограда, департаменту городского хозяйства администрации города, ЗАО «РП «Память» о возложении обязанности обеспечить беспрепятственный конкурентный доступ всех лиц на территории кладбищ, расположенных в Волгограде.
Решением Центрального районного суда Волгограда от 25 августа 2020 года указанный выше иск был удовлетворен в части возложения обязанности на администрацию Волгограда организовать беспрепятственный доступ на территории общественных кладбищ Волгограда лиц и организаций, оказывающих ритуальные услуги. Однако Волгоградский областной суд, рассмотрев жалобу администрации Волгограда, отменил принятое судом первой инстанции решение и 12 мая 2021 года отказал в удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме.
Не согласившись с результатами апелляционного рассмотрения гражданского дела, прокурором Волгоградской области Денисом Костенко было подано кассационное представление с требованием об отмене принятого Волгоградским областным судом апелляционного определения. 
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 19 октября 2021 года отменил  апелляционное определение Волгоградского областного суда и направил гражданское дело на новое рассмотрение.

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