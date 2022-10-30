Из Волгоградской области в зону проведения специальной военной операции на Украине отправлена очередная партия гумпомощи. Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с теплыми вещами и продуктами на передовую отправили письма детей с пожеланиями нашим военным.





— В течение двух дней жители Камышинского района собирали гуманитарную помощь для участников СВО. К сбору принимались теплые вещи, продукты длительного срока хранения и гигиенические принадлежности, — рассказали информагентству в администрации Урюпинска. — На клич откликнулись все — от простых горожан до представителей бизнеса. В итоге совместными усилиями жителей района сельских поселений и Петрова Вала удалось отправить военным более 800 килограммов груза.





Как уточнили в мэрии Урюпинска, в числе теплых приветов солдатам с малой родины были письма и рисунки из детских садов и школ.

— Такие искренние детские послания тронут и поддержат не меньше реальной «взрослой» помощи! — уверены волгоградцы.

В своем послании маленькие волгоградцы благодарят военных за защиту и просят бойцов поскорее возвращаться домой живыми и здоровыми.

Фото: администрация Урюпинска / t.me

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