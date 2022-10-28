Жителей двух районов Волгограда обеспечивают питьевой водой: видео

Жителей Советского и Ворошиловского районов Волгограда, чьи дома оказались в зоне отключения из-за аварии в пойме реки Царицы, обеспечивают питьевой водой. Три десятка машин уже доставили воду в больницы и сейчас курсируют в жилых кварталах.

По сведениям компании «Концессии водоснабжения», подвоз был организован днем и будет продолжаться до конца суток. Подъезжая к многоквартирным домам, водовозки остаются на месте до тех пор, пока не заканчивается питьевая вода в цистернах.





Вечером 27 октября в пойме реки Царицы произошло обрушение бетонного канала в результате чего был поврежден коллектор диаметром 1200 мм.

По последним данным Концессий, бригады приступили к установке шиберной задвижки на поврежденный коллектор. После полной остановки работы коллектора и дополнительной откачки стоков аварийные бригады смогут перейти к работам на поврежденном своде коллектора. На площадку уже доставлен новый трубопровод диаметром 1200 мм, который заменит поврежденный участок коллектора.